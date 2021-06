Racisme: Seid Visin, cet espoir de l'AC Milan s’est suicidé à 20 ans

Espoir de l'AC Milan, Seid Visin, jeune joueur de 20 ans, s'est suicidé le 3 juin 2021 en Italie, créant une vive émotion dans le monde du football.

L'Italie endeuillée après la disparition d'un ancien espoir de l'AC Milan

Décès tragique de Seid Visin, ancien espoir de l’AC Milan. Un drame qui a bouleversé toute l’Italie en commençant par le monde du football. Le jeune homme ne pouvait plus supporter les diverses discriminations raciales qu'il subissait.

“J'ai senti la haine sur ma peau. Où que j’aille, où que je sois”

«Le suicide de Seid et le rêve d'un but à San Siro» titre d'ailleurs La Gazetta dello Sport, ce lundi matin. Passée par les équipes de jeunes de l'AC Milan, Seid Visin, jeune éthiopien adopté par une famille italienne, s'est donné la mort vendredi à son domicile. Le garçon de 20 ans a laissé une lettre pour expliquer son geste : «j'ai senti la haine sur ma peau. Où que j’aille, où que je sois, je ressens le poids des regards sceptiques, biaisés, dégoûtés et effrayés des gens.» Des propos repris par l'ensemble de la presse italienne à l'image de La Repubblica, d'Il Resto di Carlino ou encore du quotidien milanais Libero.

«Je ne veux pas que les gens soient désolés pour moi, je veux juste me rappeler que les épreuves et les souffrances que je vis ne sont qu’une goutte d’eau par rapport à l’océan de souffrance vécue par ceux qui préfèrent mourir au lieu de mener une existence dans la misère et l’enfer.»

Le jeune homme avait déjà pointé du doigt en 2018 le racisme dont il faisait l’objet en Italie, en rédigeant un post sur les réseaux sociaux dans lequel il faisait part de son mal-être. « Il y a quelques mois, j’ai réussi à trouver un travail que j’ai dû quitter car trop de gens, principalement des personnes âgées, refusaient d’être servis par moi […] Ils m’ont également accusé du fait que de nombreux jeunes Italiens n’ont pas pu trouver de travail », y expliquait-il.

Les parents adoptifs de la victime ont toutefois souhaité apporter des précisions. « Le geste de Seid ne découle pas d’épisodes de racisme », ont-ils déclaré à la presse transalpine. Un hommage mais surtout un questionnement pour toute une nation qui peine à se dépêtrer du racisme depuis de nombreuses années et qui semble-t-il a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de passer à autre chose.