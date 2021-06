Mercato: Le Barça annonce deux grosses stars de Premier League

FC Barcelone Mercato - Le président du club Catalan, Joan Laporta a officialisé l'arrivée de grosses pointues de la Premier League pour renforcer l’effectif de Ronald Koeman.

Mercato: Confirmé, Ronald Koeman continue au Barça

Le nouveau visage du FC Barcelone est en train de se dessiner aisément avec Joan Laporta désigné président du club en début d’année. Le club catalan repart sur un nouveau projet et c’est bien Ronald Koeman qui sera aux commandes. En effet, le Néerlandais a été confirmé à son poste d’entraîneur et il peut désormais préparer tranquillement la prochaine saison, pour laquelle il a déjà enregistré deux renforts en la personne d’Eric Garcia et Sergio Agüero, tous les deux arrivés libres de Manchester City. Les deux joueurs ont été présentés à la presse et viendront renforcer l’effectif de Ronald Koeman.

Aymeric Laporte, Gabriel Jésus ou encore d’Ilkay Gundogan

Mais Joan Laporta n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin et souhaiterait enrôler d’autres joueurs. Et à en croire les informations du journaliste espagnol José Alvarez, le président du FC Barcleone se tournerait encore une fois vers la Premier League pour trouver son bonheur. Selon lui, Joan Laporta aurait, ces derniers jours, discuté avec les agents de deux joueurs majeurs du championnat anglais dont les noms n’ont pas filtré.

Dimanche dernier, le journal Sport avait évoqué un intérêt du Barça pour Aymeric Laporte, Gabriel Jesus ou encore d’Ilkay Gundogan, qui évoluent à Manchester City.

Pep Guardiola a été attentif à ces différentes décisions du président du club. L’entraîneur de Manchester City a approuvé les choix de Joan Laporta : « C’est une bonne nouvelle que Koeman continue au Barça. A certains moments, il a produit le meilleur football en Espagne. Koeman est l’entraîneur idéal et Laporta en est convaincu. Ronald mérite un an de plus avec des gens dans le stade. (…) Agüero et Garcia sont deux grandes recrues. J’ai déjà dit à Koeman qu’avec Garcia, ils ont fait un recrutement spectaculaire, il sera l’un des capitaines de la prochaine décennie».