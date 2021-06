Côte d'Ivoire: Didier Drogba ne voulait pas devenir footballeur

L’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba (DD), a fait une confidence sur le métier de ses rêves pendant son enfance.

Didier Drogba: ‘’Je voulais devenir docteur pour sauver des vies‘’

Didier Drogba est incontestablement un des rares footballeurs africains à s’être imposés comme une légende dans de prestigieux club européennes tels que l’Olympique de Marseille en France et Chelsea en Angleterre. Véritable buteur, il a, à maintes reprises, mis des millions de supporters dans la joie. Sur le plan local, Didier Drogba a conduit avec brio cette redoutable sélection ivoirienne qui a disputé trois coupes du monde de manière consécutive. Il est d’ailleurs le meilleur buteur de l’histoire des Eléphants de Côte d’Ivoire.

Adulé dans tous les pays où il est passé, Didier Drogba a eu une riche et belle carrière de footballeur professionnel. Cependant, DD avait d’autres ambitions avant le football. Il a récemment fait une confidence après qu’il a été fait Docteur Honoris causa de l’établissement RUSTA ( Réseau des Universités des Sciences et Technologies d'Afrique ). Ce grade constitue la plus haute distinction honorifique accordée par le Rusta afin de reconnaître la compétence et l'excellence de personnalités nationales ou internationales dans les principaux domaines de l'activité humaine.

En effet, Didier Drogba a révélé qu’enfant, il rêvait de devenir docteur. Mais les coups de la vie en ont décidé autrement. "Je vais vous faire une confidence. Vous savez, quand j’étais encore enfant, ma maman me demandait ce que je voulais devenir. Je répondais en disant à ma maman que je voulais devenir docteur pour sauver des vies. Finalement, j’ai dévié. Mais qui peut se plaindre ?’’, a-t-il indiqué.