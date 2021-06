Côte d’Ivoire: Un militaire tué dans une attaque armée à Bouna

Une nouvelle attaque armée dans le nord de la Côte d’Ivoire, à la frontière avec le Burkina Faso, a fait un mort parmi Forces Armées ivoiriennes.

Des individus armés attaquent le détachement des Forces Armées de Côte d’Ivoire à Bouna

La Côte d’Ivoire fait, depuis quelques temps, l’objet d’attaques armées dans le nord du pays comme au sud. Récemment, plus précisément dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, aux environs de 01 h 00, des individus non identifiés avaient ouvert le feu sur les postes de garde de la base militaire de N’dotré dans la commune d’Abobo (à Abidjan), avec l’intention certaine d’y pénétrer de force. Selon l’Etat-major des armées, la réaction immédiate des sentinelles de faction ce jour, avait donné lieu à des échanges de tirs nourris, obligeant les assaillants à prendre la fuite. Au final, un blessé léger avait été constaté côté ami ; trois assaillants avaient été tués et un blessé fait prisonnier ainsi que de nombreux matériels saisis.

Quelques jours plus tard, la Gendarmerie nationale a interpellé 12 personnes soupçonnées d'avoir participé à l'attaque du camp militaire de N'Dotré, à la suite d'une enquête menée par les éléments de la maréchaussée de la ville de Daloa (Centre-Ouest). Moins de deux mois après, les Forces Armées de Côte d’Ivoire, viennent de subir une nouvelle attaque armée, cette fois, dans le nord du pays. Dans un communiqué signé du général de Corps d’Armée, Lassina Doumbia, Chef d’Etat-Major Général des Armées, on apprend que, dans la nuit du lundi 07 juin 2021, aux environs de 21 heures, la localité de Tougbo, située dans le département de Bouna et frontalière du Burkina Faso, a été attaquée par des individus armés.

Fort heureusement, le détachement des Forces Armées de Côte d’Ivoire pré-déployé sur les lieux a immédiatement réagi et repoussé l’ennemi. Le bilan provisoire fait état d’un soldat ivoirien décédé des suites de ses blessures et d’aucune victime civile n’est à déplorer. « Les opérations militaires de ratissage se poursuivent sur le terrain avec l’arrivée de renforts dépêchés dans la zone. Le Chef d’Etat-Major Général des Armées présente ses condoléances à la famille du soldat décédé tout en saluant la prompte réaction des hommes ainsi que leur courage et leur détermination », exhorte le général Lassina Doumbia.