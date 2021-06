Challenge: Didier Drogba veut former 1 million de jeunes africains

L’emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, par le biais de sa fondation, a décidé de venir en aide à un million de jeunes africains.

Ce que Didier Drogba a décidé de faire pour la jeunesse africaine

La Fondation de l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, a décidé d'offrir des formations à un million de jeunes Africains issus de milieux défavorisés, dans l'objectif de réduire la fracture numérique.

A cet effet, la Fondation Didier Drogba a signé un partenariat avec "01Talent", une structure spécialisée dans l'identification et la formation de jeunes "talents numériques", indique un communiqué signé de l'ancien buteur de Chelsea.

Le communiqué indique également que ce partenariat a pour "ambition d'identifier, de former et de connecter au monde professionnel, un million de jeunes talents dans les 10 prochaines années, par l'implantation de plus de 100 Zones d'intelligence collective (Zone01), véritables accélérateurs de talents".

Cette formation qui débutera en septembre 2021 à Praia au Cap Vert, devrait accueillir 300 jeunes Capverdiens et jeunes de 26 autres pays africains partenaires. "Ces talents seront sélectionnés sur leur potentiel et leur motivation parmi les populations vulnérables souvent délaissées par les systèmes éducatifs traditionnels qui ne résorbent pas suffisamment les disparités sociales".

"Pour les jeunes comme pour les entreprises, nous créons de nouvelles perspectives et ambitions futures pour répondre aux besoins croissants de talents du marché du travail en pleine révolution numérique post-Covid", soutient l'icône nationale du football ivoirien.

Didier Drogba, à travers sa fondation, a activement contribué à la lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Après avoir fait de nombreux dons en vivres et non vivres pour soutenir les personnes vulnérables, l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire a mis son hôpital à la disposition des autorités ivoiriennes pour en faire un centre de dépistage de la maladie.