Tina Glamour était traitée de "folle" durant les obsèques de Dj Arafat

Après la sortie de sa mère Dandi Lou Hélène, Tina Glamour n'a pas mis du temps à porter la réplique. Elle a même dévoilé la raison pour laquelle elle ne s'entend pas avec sa mère.

Tina Glamour: ''Ma mère n'a pas de décision à prendre sur la vie d'aucun de mes enfants''

La folle rumeur sur la mort de la sœur cadette de feu Dj Arafat, BB Carla, sur les réseaux sociaux, a ravivé les tensions qui existaient déjà entre la mère du Daishikan et certains membres de la Yorogang, tels que Ivan Trésor et Ali le Code, qui estiment que Tina Glamour n’a jamais été une bonne mère pour leur défunt compagnon de route et veut s’approprier tous les biens de l’artiste, sans même se soucier de la pérennisation de ses œuvres.

Ces derniers n’ont donc pas échappé aux propos injurieux de Tina Glamour qui a même menacé de les poursuivre en justice. Face à cette situation, la grand-mère de Dj Arafat, Mémé Dandi Lou Hélène, est montée au créneau pour demander aux amis de son défunt petit-fils, de mettre balle à terre. Mieux, elle a surtout déploré le comportement de sa fille.

Cette sortie de Dandi Lou Hélène n’a pas du tout été appréciée par sa fille Tina Glamour qui n’est pas passée par quatre chemins pour répondre. "Ma mère n'a aucun droit de s'allier aux amis de mon défunt fils dont certains n'ont aucun respect pour moi. On ne peut pas voler mon titre de mère. Ma mère n'a pas de décision à prendre sur la vie d'aucun de mes enfants. Encore moins ces personnes à qui elle se confie. Oui, elle n'a aucun droit à tisser des alliances avec les amis de mon défunt fils…Arafat n'est pas mon seul enfant ! Il a aussi ses deux sœurs Emmanuelle et Carla. Pourquoi ma mère ne s'intéresse pas aussi à Emmanuelle, ma fille aînée, la grande soeur de Arafat ? Juste parce que Emmanuelle se cherche encore dans la vie. Elle s'acharne sur les affaires afférentes à mon défunt fils, juste parce qu'il est connu. Oui, à cause de la grande notoriété qu'a Arafat‘’, a confié Tina Glamour à Media prime.

Puis elle a évoqué les raisons de sa discorde avec sa mère. ‘’ Le problème entre ma mère et moi, est survenu lors des obsèques d' Arafat. Où elle a délégué un usurpateur comme Marc Zopo comme porte-parole. Une personne que je ne connaissais pas. Que mes enfants ne connaissent pas. Je n'ai pas grandi au village, donc je ne suis pas censée connaître tout le monde. Du vivant de mon fils, il n'acceptait jamais que des gens accèdent à sa chambre. Mais son intimité a été violée. Pendant les obsèques, on me traitait de folle. Du coup, on ne m'informait de rien. Ma mère s'accaparait de tout. Ce qui explique qu'on ne me voyait pas à certains rendez-vous importants lors des obsèques‘’, a-t-elle dénoncé.