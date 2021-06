Concours Lydia Ludic Talents: Un mécène de la culture appelé Francis Perez

Parrain du concours Lydia Ludic Talents, Francis Perez, fondateur de Grupo Pefaco, veut donner la chance aux talents du continent d’éclore et de vivre pleinement leur passion.

Francis Perez : Un grand mécène qui veut propulser l’art et la culture en Afrique

C’est un grand mécène au visage humain qui veut propulser l’art et la culture en Afrique. Francis Perez, de nationalité française, est à la tête d’une grande multinationale qui emploie plus de 5000 personnes aux quatre coins du monde. Son ambition, propulser et contribuer au développement de l’art et de la culture en Afrique.

L’homme dont l’ambition est également de participer au développement des communautés locales tout en soutenant leurs projets sanitaires, éducatifs et surtout culturels est le grand parrain du concours Lydia Ludic Talents dont le vainqueur a été dévoilé le vendredi 28 mai dernier au cours d’une soirée de récompenses à Cocody-II Plateaux.

Son apport ( plus de 3,5 millions de Francs CFA) a été d’une grande utilité dans la réussite de la première édition dudit concours initié par l’Union des journalistes culturels de Côte d’Ivoire. Pour cette 1ère édition qui a porté sur la peinture et qui a vu la victoire du duo Alex-Raymond Loukou et de Galla Prince Gnohité, M. Francis Perez avait gracieusement offert une enveloppe de près de 2 millions F Cfa pour récompenser tous les participants. Les œuvres des sept autres duos, à l’en croire, étant toutes belles et réalisées en un temps record.

« Ce n’est pas que d’engranger des bénéfices qui nous motivent, c’est de créer des emplois et de soutenir la croissance locale. Notre groupe n’aurait pas pu se développer aussi longtemps si nous n’avions pas mis l’humain à la première place. Depuis la création de Grupo Pefaco, nous participons au développement des communautés locales dans lesquelles nous opérons en soutenant des projets sanitaires, éducatifs et culturels », explique Francis Perez. Promettant que davantage de moyens seront consacrés à la promotion et à la valorisation de la culture en Afrique et principalement en Côte d’Ivoire.

Ami de l’art et de la culture, le roi des machines à sous dans le monde et des loteries en Afrique soutient également les médias et les entreprises de presse en Côte d’Ivoire. Conscient de l’importance de la presse, il a consacré en 2016 un prix Francis Perez pour la liberté de la presse récompensant les journalistes et entreprises œuvrant au quotidien à créer les conditions d’une presse ivoirienne libre et constructive. À travers le concours Lydia Ludic Talents qui met en scène des duos composés de journalistes et d’acteurs culturels, ce mécène, patron de l’une des plus grandes entreprises au monde dans le secteur des jeux veut ainsi mettre en lumière des talents.

Aidé en Côte d’Ivoire par des collaborateurs dont René Le Henry et Morrison Touré Lionel (DG et Directeur d’exploitation de Ludia Ludic Côte d’Ivoire), Francis Perez compte donner une autre dynamique à la culture ivoirienne avec pour fondement la promotion des talents artistiques tout en scellant un partenariat solide avec les journalistes culturels de Côte d’Ivoire.