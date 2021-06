Euro 2021 : Les cinq footballeurs africains qui vont faire le show

L’Uefa Euro 2021 débute vendredi 11 juin. Voici les meilleurs joueurs africains qui vont émerveiller ce rendez-vous du football.

Euro 2021: Ces joueurs africains vont attirer toute l’attention

Repoussé d’un an en raison de la pandémie, l’Euro de foot se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2021 pour la première fois de son histoire dans onze villes à travers onze pays. Nous avons sélectionné pour vous cinq footballeurs que le continent africain va suivre avec attention

Certains d’entre eux ont d’ailleurs été courtisés par la fédération du pays de leurs parents pour disputer une Coupe d’Afrique des nations (CAN). Mais ce sont bien les couleurs de l’Angleterre, de la Belgique, de l’Allemagne, de la France ou de la Suisse qu’ils défendront lors du tournoi européen.

ROMELU LUKAKU (BELGIQUE)

Grâce à un but d'un Romelu Lukaku qui a pesé sur la défense adverse tout le match, la Belgique a dominé la Croatie (1-0), pour le dernier match de préparation à l'Euro des deux formations. Les Belges, qui avaient été tenus en échec par la Grèce jeudi (1-1), feront leur entrée à l'Euro contre la Russie samedi prochain alors que les Croates vont défier l'Angleterre dimanche.

A 28 ans, Romelu Lukaku n’est plus un jeune premier. Son bilan avec les Diables rouges parle pour lui : 60 buts en 93 sélections. Et à l’heure où la Belgique est perçue comme un des favoris de l’Euro, la présence de cet attaquant d’une puissance rare consolide ce statut. Champion d’Italie avec l’Inter Milan et auteur de 24 buts en Série A, Lukaku a de qui tenir. Son père, Roger, ancien international congolais né à Kinshasa, a effectué une honnête carrière, principalement en Belgique, mais aussi en Turquie.

LEROY SANÉ (ALLEMAGNE) -Euro 2021

Après Manchester City, le milieu offensif allemand LEROY SANÉ, s’est engagé il y a cinq ans avec le Bayern Munich. 25 ans, 30 sélections) porte un prénom rare, tout droit sorti de l’imagination de son père, Souleymane, marié à la gymnaste allemande Regina Weber, médaillée olympique en 1984 à Los Angeles. Celui-ci, ancien attaquant de l’équipe du Sénégal, voue une grande admiration à Claude Le Roy, qui fut son sélectionneur. Quand son fils vint au monde, en 1996, il décida de l’appeler Leroy, en hommage au technicien français, lequel ne l’apprendra que des années plus tard. Depuis, le milieu de terrain offensif a décidé de jouer pour l’Allemagne en 2015, alors qu’il possède également les nationalités sénégalaise et française.

BUKAYO SAKA (ANGLETERRE) - Euro 2021

L'Angleterre a entamé parfaitement ses matches de préparation à l'Euro 2021. Opposés à l'Autriche la semaine dernière, les Three Lions se sont imposés (1-0) grâce à un but de Bukayo Saka peu avant l'heure de jeu. Ils ont également affronté la Roumanie dimanche. Ils vont défier la Croatie l'Euro. L’Angleterre s’attendait à ce que Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions, convoque l’expérimenté Jesse Lingard (28 ans, 29 sélections) plutôt que le jeune Bukayo Saka (19 ans). Mais le technicien a préféré surprendre en retenant le second, né dans la grande banlieue londonienne de parents nigérians et un temps approché par la Fédération nigériane de football pour rejoindre les Super Eagles. Saka, international anglais depuis octobre 2020, a remercié Southgate de sa confiance en inscrivant l’unique but du match amical face à l’Autriche, le 2 juin.

WISSAM BEN YEDDER (FRANCE) - Euro 2021

Wissam Ben Yedder, le Francilien d’origine va connaître son premier grand tournoi avec les Bleus. Le buteur monégasque totalise treize sélections et deux buts, Ben Yedder est plus souvent remplaçant que titulaire. Ce sera encore le cas lors de l’Euro, où Didier Deschamps misera, sauf cataclysme, sur le trio Benzema-Mbappé-Griezmann que le monde entier, paraît-il, lui envie. Mais le Monégasque, réputé altruiste et bon camarade, aura à un moment ou un autre l’occasion de se montrer, surtout si le parcours des Bleus devait s’étirer dans le temps.

DENIS ZAKARIA (SUISSE)

Le Suisse Dénis Zakaria a retrouver son meilleur niveau et la pause internationale tombe à pic pour renouer avec ses compatriotes également. Zakaria n'a, en effet, plus porté le maillot rouge à croix blanche depuis le 18 novembre 2019 et une victoire à Gibraltar (1-6) en qualification pour l'Euro 2020. Le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach (Allemagne) est le parfait exemple d’une sélection suisse qui fait partie des plus cosmopolites des 24 finalistes. Denis Zakaria, 24 ans, est né à Genève d’une mère sud-soudanaise et d’un père congolais. Il aurait pu jouer pour un de ces deux pays, mais son choix s’est vite porté sur la Suisse, une des quinze meilleures sélections européennes, dont la présence dans les phases finales des grandes compétitions (Coupe du monde et Euro) ne se dément pas depuis 2004.