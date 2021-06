Titrologie du 11 juin 2021: "Gbagbo: Mystère autour d'une rencontre, hier"

Titrologie du 11 juin 2021. Les journaux ivoiriens se font l'écho, dans la revue de presse de ce vendredi, des préparatifs du retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien. Le procès de Guillaume Soro et de ses proches devant le tribunal d'Abidjan, fait également la Une des tabloïds ivoiriens.

Titrologie du 11 juin : " Nous ne cèderont jamais face au terrorisme", Patrick Achi- Titrologue

La fièvre monte, à quelque six jours de la date annoncée pour le retour au bercail de Laurent Gbagbo. Sur le terrain, direction du FPI, partisans et sympathisants se mobilisent pour réserver à l'ex-chef d' Etat ivoirien, acquitté par la Cour pénale internationale, un accueil des plus inoubliable.

" Porte-à-porte, Flyers, Tee-shirts...: Les partisans de Gbagbo continuent de se mobiliser", lit-on à la Une de Aujourd'hui. " Ce que Ouragahio prépare pour Gbagbo", écrit Le Nouveau Réveil qui cite des propos du maire Anthoni Garou, de Ouragahio, ville dont est originaire l'ex-pensionnaire de la prison de Sheveningen.

Soir Info se fait l'écho du " mystère" qui prévaut autour de la rencontre de haut niveau qui a eu lieu, hier entre le ministre ivoirien de la Sécurité et des émissaires de l'ex-chef d' Etat consécutivement aux préparatifs de son retour.

À la Une du quotidien d' Abidjan, Abou Cissé, oncle maternel du président Alassane Ouattara, parle : " Malgré la destruction de nos affiches, nous irons accueillir Gbagbo", prévient-il. Malgré tout, les choses semblent aller de l'avant dans les négociations entre la partie gouvernementale et la direction du FPI.

Laurent Gbagbo, révèle Le Temps qui cite KKB, ministre ivoirien de la Réconciliation, passera par le pavillon présidentiel, à son arrivée.

Titrologie du 11 juin - Procès des soroïstes; Inauguration de l'académie de lutte contre le terrorisme-Titrologue

Dans la titrologie du 11 juin 2021, le titrologue peut également s'informer sur le procès de Guillaume Soro, l'ex-chef du Parlement ivoirien, ouvert devant le tribunal criminel d' Abidjan, depuis la mi-mai.

" Le 23 décembre, nous avons échappé à un traquenard", se souvient Alain Lobognon à la Une de Générations nouvelles. "Alain Lobognon charge gravement un de leurs anciens compagnons de lutte", indique pour sa part Soir Info.

L'actualité du jour, c'est également la bataille judiciaire remportée par Guillaume Soro devant la Cour d'appel de Paris. Outre le procès des soroïstes, le titrologue pourra également lire des publications sur l'inauguration, hier de l'académie internationale de Jacqueville, dans le cadre de la lutte contre le Terrorisme.

" Lutte contre le Terrorisme ; Enfin une académie ouverte en Côte d'Ivoire", exulte le Rassemblement. Qui reprend des propos du Premier ministre Patrick Achi: " Nous avons choisi de répliquer par l'audace".

" Nous ne cèderons jamais face au terrorisme", insiste le chef du gouvernement à la Une de Le Patriote.