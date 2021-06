Côte d'Ivoire: KKB livre des secrets sur le retour de Gbagbo

Le ministre Kouadio Konan Bertin dit KKB, en charge de la Réconciliation nationale, a rassuré que tout est mis en œuvre au niveau du gouvernement, pour assurer à Laurent Gbagbo un retour sécurisé au pays.

Retour de Gbagbo : " Ouattara est dans de bonnes dispositions d'esprit" (KKB)

Le ministre Kouadio Konan Bertin a rendu, jeudi après-midi, une visite de courtoisie au Pr Armand-Ouégnin, président de la plateforme des partis d'opposition, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS). Cette visite du représentant du gouvernement, s'inscrit dans le cadre de la tournée qu'il a initiée depuis quelques temps pour solliciter l'implication des acteurs politiques ivoiriens dans le processus de réconciliation nationale en cours en Côte d'Ivoire.

À l'occasion, l'ancien président de la Jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a souhaité rassurer ses hôtes de la disponibilité du gouvernement ivoirien, notamment du chef de l' Etat Alassane Ouattara, à faciliter le retour au bercail de Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien définitivement acquitté par la Cour pénale internationale (CPI). À ce propos, KKB a révélé que Gbagbo dont le retour au pays est prévu le 17 juin prochain, passera à son arrivée, par le pavillon présidentiel.

" Je pense que les clignotants sont passés au vert. Le président Ouattara est dans de bonnes dispositions d'esprit... Gbagbo va atterrir, contrairement à ce que vous avez prévu, dans le salon présidentiel. Pour ce qui concerne le format de l'accueil, tout ce qui nous préoccupe, c'est la sécurité de l'individu Laurent Gbagbo. Si on a réussi ça, le reste va suivre", a-t-il confié.

Ces assurances du ministre ivoirien, interviennent alors que les discussions se poursuivent entre le gouvernement et les émissaires de l'ex-président, sur les modalités du retour de l'époux de Simone Gbagbo. Pour le ministre Kouadio Konan Bertin, le plus important est que le retour de M. Gbagbo soit sécurisé. "Tout ce qui me préoccupe, c'est que Gbagbo soit à l'aéroport et que je le prenne pour le déposer chez lui sans que rien ne lui arrive, ma mission sera terminée là", a-t-il lâché.