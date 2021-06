Togo: L'Etat met de l'ordre dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme

Les autorités du Togo ont décidé de mettre de l'ordre dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Dans un communiqué, le ministère togolais de la Culture et du Tourisme a annoncé des visites d'inspection dans les différents établissements opérant dans ce milieu.

Togo : l'Etat annonce des visites d'inspection dans les restaurants et hôtels

L'information a été livrée par le ministère togolais de la Culture et du Tourisme. On apprend à travers un communiqué qu'à compter du mardi 15 juin 2021, des visites d'inspection seront menées dans les restaurations, les bars et les hôtels. L'objectif est de s'assurer que ces établissements exercent dans la légalité.

Dr Kossi Lamadokou, le ministre de la Culture et du Tourisme, "exhorte les promoteurs desdits établissements qui ne se sont pas encore conformés à la réglementation par acquisition d'une licence d'exploitation à régulariser leur situation dans les meilleurs délais".

La note ministérielle précise que les structures visées par cette mesure sont les restaurants, les hôtels, les auberges, les motels, les chambres d'hôtels, les rails de tourisme, mais également les résidences touristiques, les villages de vacances, les agences de voyage et de tourisme, les guides de tourisme, les night-clubs, les bars, les maquis, etc.

Déjà en mars 2019, les dirigeants du Togo avaient donné un délai de trois mois aux structures concernées afin de se conformer à la réglementation en vigueur.