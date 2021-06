Ligue de Diamant de Rome : Arrivée 2e, Ta Lou reste patiente

Marie Josée Ta Lou est arrivée en deuxième position aux 200 m lors de la Ligue de Diamant de Rome qui s'est tenu à Florence le jeudi 10 juin 2021. La sprinteuse ivoirienne qui a réalisé un score de 22s58 reconnait qu'elle a encore un réglage à faire.

Marie Josée Ta Lou : "j'ai foi que les chronos descendront"

L'Ivoirienne Marie Josée Ta Lou a terminé à la deuxième place à Florence alors qu'elle prenait part à la Ligue de Diamant de Rome. L'athlète spécialiste des sprints a été devancée par la Britannique Dina Asher-Smith. La championne venue de la Grande-Bretagne a réalisé un temps de 22,06 secondes. La compatriote de Murielle Ahouré échoue donc juste derrière la championne du monde de 25 ans.

"Cela a été très difficile au cours de la dernière année et un peu à cause de la pandémie – donc je suis vraiment fière de pouvoir consacrer ce genre de temps, et j'en ai définitivement plus en moi", s'est exprimée Dina Asher-Smith après sa victoire.

Pour sa part, Marie Josée Ta Lou refuse de se laisser abattre. La coureuse ivoirienne reconnait au contraire qu'elle a encore du travail afin d'atteindre ses objectifs. "22s 58, hier lors de la diamond league de Rome à Florence en Italie avec à la clé une 2e place. Je suis satisfaite du chrono, car je n’avais pas couru aussi vite sur 200 m depuis 2018. Évidemment il y’a pas mal de réglage à faire autant sur les 100 m que sur les 200 m, mais je reste patiente, j’ai confiance au processus d’entraînement et j’ai foi que les chronos descendront", a laissé échapper Marie Josée Ta Lou.

Marie Josée Ta Lou a vu le jour le 18 novembre 1988 à Bouaflé en Côte d'Ivoire. Elle est vice-championne du monde sur 100 m et 200 m à Londres en 2017.