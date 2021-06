Zouglou: Asalfo et Magic System signent avec Universal Music

Le groupe Zouglou, Magic System, a annoncé une importante nouvelle dans l’après-midi de ce vendredi 11 juin 2021 à ses fans.

"Les choses se mettent en place pour le 21 juin" avec Magic System

Contrairement aux autres groupes zouglou formés dans les années 90, Magic System est un des rares à résister au temps. Ce groupe ne s’est jamais disloqué contrairement aux célèbres « Salopards » ou encore « Poussins-chocs » des rescapés Yodé & Siro.

Si les enfants d'Anoumanbo sont toujours ensemble, c'est parce que les règles édictées pour le fonctionnement du groupe qu'ils forment, sont respectées.

Dans une vidéo récemment publiée sur sa page Facebook, le lead vocal du groupe, Traoré Salif dit Asalfo, a expliqué les raisons pour lesquelles, ses complices et lui évoluent ensemble encore aujourd'hui. Ils se sont disciplinés, ce qui limite les querelles qui auraient pu les diviser.

"Vous savez pourquoi le groupe Magic System ne se divise pas ? Parce que je n’ai jamais mis en tête que c’est moi qui suis le plus vu ou c’est moi qui suis le plus connu … Moi je suis Asalfo parce qu’il y a Tino, Goudé et Manadja derrière … Donc on comprend qu’on ne peut pas s’appuyer sur des gens parce qu’on est fort, mais on s’appuie sur des gens pour être fort" a expliqué l'artiste ivoirien.

Puis Asalfo d'ajouter : "Toutes les règles qui ont été mises en place dans Magic System, le premier à les respecter, c’est moi. Pour pouvoir parler aux autres, il faut que toi-même, tu serves d’exemple".

Mais, en dépit de l’énorme succès que connaît le groupe sur le plan international, les enfants d’Anoumanbo n’entendent pas dormir sur leurs lauriers. Ils prévoient même la sortie d’un nouvel album le 21 juin prochain. Un album qui sera accompagné par le puissant label Universal Music.

‘’Les choses se mettent en place pour le 21 juin. Signature, cet après-midi à Paris, du contrat avec notre nouvelle maison de distribution Universal Music en présence de Olivier NUSSE ( PDG Universal Music France) et Franck KACOU (DG Universal Music Afrique)‘’, ont informé les artistes sur les réseaux sociaux.