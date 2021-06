Tunisie : 54 migrants manquent d'échouer dans la Méditerranée

Vendredi 11 juin 2021, le ministère de la Défense de la Tunisie a annoncé que 54 migrants clandestins ont été secourus par la marine tunisienne après le naufrage de leur embarcation aux larges des côtes du pays.

54 migrants secourus aux larges des côtes de la Tunisie

Mongi Selim, le chef de l'organe subsidiaire du Croissant Rouge du gouvernorat de Medenine, a fait savoir que 54 migrants clandestins à bord d'un bateau ont été secourus par la marine tunisienne au moment où leur embarcation a connu une avarie au niveau de la côte de Ben Guerdane, près de la frontière libyenne, rapporte l'Agence Anadolu. Selon Mongi Selim, parmi ces migrants figurent 24 Africains. "Les migrants seront transférés dans un foyer sur l'île de Djerba pour y passer la période de quarantaine obligatoire", a-t-il poursuivi.

On note également que les migrants sont âgés de 15 à 40 ans. Trois femmes faisaient partie de l'expédition. Si l'on se réfère aux données fournies par l'ONU, entre le 1er janvier et le 17 mai 2021, 700 migrants ont perdu la vie dans la Méditerrané. Ces chiffres se sont accrus en 2020 avec 1 400 décès. Le Haut Commissariat des Nations unies rapporte que les départs en provenance de la Libye ont connu une grande avancée. De janvier à avril 2021, l'on dénombre 73 % de plus par rapport à la même période l'année dernière.

La Tunisie doit être souvent gérer de nombreuses tentatives de migrations irrégulières en direction de l'Europe et vers les côtes italiennes.