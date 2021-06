Titrologie du 12 juin 2021 : "Les victimes attendent Gbagbo..."

La question du retour de Laurent Gbagbo est largement relayée dans la titrologie du 12 juin 2021. Selon la presse ivoirienne, le collectif des victimes attend de "pied ferme" l'ancien président ivoirien dont l'arrivée est annoncée à Abidjan pour le jeudi 17 juin.

Titrologie du 12 juin 2021 : Gbagbo transmet un message à Bédié-Titrologue

Laurent Gbagbo sera-t-il effectivement de retour en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021 après dix années d'absence ? En tout cas, Le Patriote indique dans sa titrologie du 12 juin 2021 que "les victimes attendent Gbagbo de pied ferme" à propos de son "retour triomphal". Dans les colonnes du journal proche du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), Issiaka Diaby, le président du Collectif des victimes de Côte d'Ivoire (CVCI) annonce des actions pour que la condamnation de Laurent Gbagbo à 20 ans de prison par la justice ivoirienne soit exécutée.

Par ailleurs, Soir Info apprend au titrologue que l'ex-chef d'Etat Laurent Gbagbo a transmis un "important message" à Henri Konan Bédié. Notre confrère va plus loin en révélant le lieu où le père de Michel Gbagbo "va débarquer à son arrivée à Abidjan". Le média précise même qu'un dignitaire du RHDP a promis d'accueillir Laurent Gbagbo.

Pendant ce temps, dans le débat d'un accueil en fanfare ou en catimini, Dano Djédjé rompt le silence à la Une de L'Inter. "Le plus important pour nous, c'est que Gbagbo rentre dans son pays", a-t-il tranché. Dans sa titrologie du 12 juin 2021, le journal écrit qu'une délégation FPI pro Gbagbo a rendu une visite à Henri Konan Bédié, le président du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire).

Le Nouveau Réveil marque une interrogation à sa Une. "Les gérants de stations-service en grève, lundi ?", lance le média qui défend les idéaux du PDCI. Il note cependant une "coïncidence bizarre avec le retour de Gbagbo".

Pourrait-on assister à la reprise du dialogue entre Alassane Ouattara et son "frère ainé" Henri Konan Bédié ? Selon Le Matin, le patron du PDCI "répond à la main tendue" du président ivoirien.

Dans la titrologie du 12 juin 2021, L'Expression s'intéresse aux législatives partielles et assure que "le RHDP est bien parti pour consolider sa majorité". Fraternité Matin précise qu' "on vote aujourd'hui dans six circonscriptions électorales".