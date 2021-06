La chanteuse Créole: ‘’Si quelqu’un a 200 millions de Fcfa (...) Je prends"

La chanteuse gabonaise Créole a publié un message assez étrange sur sa page Facebook, qui a suscité de nombreuses interrogations. Ce qu’elle a dit.

Créole: ''Moi, mon tarif, c’est 200 millions. Je ne veux rien savoir''

Il y a quelques semaines, la chanteuse gabonaise Créole dévoilait les raisons pour lesquelles elle est restée à Abidjan sur une longue période.

‘’ (…) Le Gabon est actuellement un pays plus propice aux études. Après les cours, les élèves rentrent à la maison à 18 heures. Ils ne sortent plus. Ils étudient(…). Les ministres ne durent plus à leurs postes. Ils sont nommés aujourd'hui et les jours qui suivent, ils sont dégommés de leurs postes. A telle enseigne que les ministres à qui nous montrons nos seins pointus, nos fesses en contre-partie de billets de banque, il n'y en a plus au Gabon. Mes chansons, je les compose alors pour qui ? Je les enregistre à des centaines de mille. Pourquoi, si je ne peux pas en vivre ?... Alors qu'en étant installée à Abidjan, j'ai la possibilité de gagner de l'argent à travers mes spectacles. '', avait déclaré Créole.

Plusieurs jours après cette fracassante sortie, la chanteuse gabonaise a posté un autre message assez étrange sur sa page Facebook. ‘’ Moi mon tarif, c’est 200 millions. Je ne veux rien savoir‘’, a-t-elle indiqué.

Mais, pour de nombreux internautes, il s’agit là plutôt du tarif à débourser pour obtenir des faveurs sexuelles avec la sulfureuse Créole. Mais non, la chanteuse a fait savoir que ce message s’adressait à un directeur de société portant le prénom de Herman.

Elle dit détenir des informations pouvant détruire la carrière de ce dernier. Alors elle demande la somme de 200 millions pour fermer la bouche.

‘’ Je ne demande pas 200 millions de Fcfa pour la vente du piment (sexe). Bon si quelqu’un a 200 millions de Fcfa pour payer mon piment, je prends. J’ai demandé les 200 millions pour ce Herman, il faut que tu me paies pour que, moi, je ferme ma bouche sur ta vie‘’, a-t-elle indiqué dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, vendredi soir.