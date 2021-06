FPI: Affi N’guessan "n’a pas de maître et n’est l’esclave de personne"

Des propos attribués à Pascal Affi N'guessan, président du Front populaire ivoirien (FPI ), ont plongé son parti dans une grosse colère.

Le FPI s'insurge contre des propos attribués à son président Affi N'guessan

"Quel que soit l'obstacle, je serai à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour accueillir le président Laurent Gbagbo, mon maître, mon frère, le héros de notre combat. Je connais le maître et le maître me connaît ".

Ces propos attribués à l'ex-Premier ministre ivoirien, faisant référence à l'arrivée du Président Laurent Gbagbo, le 17 juin prochain, devenus viraux sur les réseaux sociaux, ont suscité un démenti formel d' Issiaka Sangaré, le secrétaire général du Front populaire ivoirien.

Le parti d'Affi N'Guessan dénonce en effet un article diffusé par un organe de presse qui participe plus à la manipulation qu' à l'information. " Le FPI invite l'organe de presse à se conformer à la déontologie qui régie la profession de journaliste et à arrêter la diffusion de cet article qui participe plus à la manipulation qu'à l'information (...) Le FPI rappelle que le Président du parti s'est déjà prononcé sur cette question dans des organes de presse de la place", lit-on dans le communiqué.

Pour Geneviève Goëtzinger, conseillère en images, "le président du FPI n’a pas de maître et n’est l’esclave de personne. Il n’a jamais considéré le champ politique, ni comme ce cloaque dans lequel certains se complaisent, ni comme une cour de récréation. Il n’a ni maître, ni gourou. Il est un homme libre", a-t-elle prévenu.

Le Front populaire ivoirien est scindé en deux blocs depuis fin 2014 suite à une crise de leadership entre pro-Gbagbo et pro-Affi. Les nombreuses tentatives visant à réconcilier les deux bords, peinent toujours à aboutir.

Tous restent cependant convaincus que, seul le retour au pays de Laurent Gbagbo, fondateur du parti, acquitté dernièrement par la Cour pénale internationale (CPI ), permettra de régler définitivement la crise.

"Je n’ai pas seul la solution, cela dépendra de Laurent Gbagbo qui d’ailleurs, on l’espère, rentrera incessamment (NDLR : après son acquittement par la CPI et le feu vert de Ouattara). Avec son retour, la question sera tranchée et les choses seront claires. Soit un FPI réunifié, soit les dissidents font bande à part. Dans tous les cas, la situation sera clarifiée et les militants auront à choisir", a confié récemment M. Affi au journal burkinabè, Aujourd'hui.

" Oui, absolument. Moi, je suis serein sur cette question, parce que de toutes les façons, les deux tendances du FPI se reconnaissent toutes en Laurent Gbagbo. Affi a toujours dit qu’il reconnaît le président Laurent Gbagbo comme étant le leader, et nous, évidemment, nous sommes des lieutenants. Donc forcément, nous le comptons comme notre leader. Donc à partir du moment où il arrive, bien évidemment, la réconciliation pour nous, s’opèrera absolument", affirme l'ex-ministre Justin Koné Katinan, porte-parole de Laurent Gbagbo.