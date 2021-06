L’ INS recrute 156 agents enquêteurs et biomarqueurs, les conditions

L'Institut National de la Statistique ( INS ), leader des Chiffres en Côte d'Ivoire, recrute, dans le cadre de la réalisation de l'Enquête Démographique et de Santé (EDS-CI 2021), 132 Agents enquêteurs (dont 72 femmes et 60 hommes) et 24 Agents Biomarqueurs (spécialistes des tests sanguins).

EDS-CI 2021: L’ INS recrute enquêteurs et biomarqueurs du 14 au 15 juin

Dans le cadre de la réalisation de l'Enquête Démographique et de Santé (EDS-CI 2021), l’INS en Côte d'Ivoire lance un avis de recrutement sur 3 jours, du 14 au 16 juin 2021.

Ci-dessous les conditions, dossiers de candidature, date et lieu d’inscription