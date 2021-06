Explosion d'EEI à TÉHINI: 2 militaires et 1 gendarme ivoiriens tués

Explosion d'EEI: Au moins trois 2 militaires et un gendarme ont été tués samedi soir dans l'explosion de leur véhicule qui a roulé sur un engin explosif, dans la région de Tèhini, près de la frontière avec le Burkina Faso.

Explosion d'EEI à Téhini: 4e attaque terroriste dans le Nord de la Côte d'Ivoire

Un véhicule de l'armée ivoirienne en faction dans le nord de la Côte d'Ivoire, frontalier du Burkina Faso, a sauté sur un engin explosif improvisé, samedi 12 juin vers 19 heures sur l’axe Tèhini-Zepo-Togolokaye, près de la frontière du Burkina. Deux militaires ivoiriens et un gendarme ont été tués sur le coup, selon des sources sécuritaires.

“De retour d'une patrouille aux environs de 19h30mn, un véhicule militaire transportant des militaires et gendarmes, est passé sur un EEi qui a explosé causant 03 morts et 03 blessés.

Inauguration d'une Académie internationale de lutte contre le terrorisme - Explosion d'EEI

Cette explosion intervient deux jours après l'inauguration d'une Académie internationale de lutte contre le terrorisme (AILCT) à Jacqueville, près d'Abidjan, par le Premier ministre ivoirien Patrick Achi et son ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, aux côtés du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. L'AILCT vise à aider au combat contre les jihadistes qui intensifient leurs actions sanglantes dans le Sahel voisin.

L’AILCT a été inaugurée en Côte d’Ivoire, jeudi 10 juin, afin d’aider au combat contre les djihadistes qui intensifient leurs actions sanglantes en Afrique de l’Ouest. Construits sur une superficie de 1 100 hectares de cocoteraies, trois bâtiments permettent d’accueillir « trois stages de formation de 25 stagiaires » qui participent à des entraînements des forces spéciales et sont formés à faire face à la menace « terroriste ».

« L’AILCT doit devenir un pôle d’expertise et de compétence régional de la lutte contre le terrorisme au bénéfice de la stabilité de nos Etats et de la sécurité de nos populations », a déclaré le président ivoirien, Alassane Ouattara. Selon Patrick Achi, « l’AILCT sera l’avant-garde de la riposte d’une Afrique de l’Ouest libre et consciente, spécialement entraînée et irrémédiablement déterminée » à lutter contre les djihadistes.