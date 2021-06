Raid au Nigeria: Des voleurs de bétail tuent 53 villageois à Zamfara

Au Nigeria, au moins 53 villageois ont été massacrés par des voleurs de bétail dans une attaque coordonnée contre six villages dans l’Etat de Zamfara, ont indiqué, samedi 12 juin, la police et des habitants.

Un gang de voleurs de bétail massacre éleveurs et villageois

Un gang criminel de voleurs de bétails s'est livré à un véritable massacre des populations dans le Nord-Ouest du Nigeria.

Des dizaines d'hommes armés arrivés sur des motos ont envahi les villages de Kadawa, Kwata, Maduba, Ganda Samu, Saulawa et Askawa dans le district de Zurmi district, avant de tuer leurs habitants. Ils ont attaqué les victimes qui travaillaient dans leurs fermes avant de se lancer à la poursuite de ceux qui tentaient de s'échapper.

Le porte-parole de la police de Zamfara, Mohammed Shehu, a déclaré que quatorze corps avaient été emmenés dans la capitale de l'État de Zamfara. Des policiers ont été déployés dans la région pour prévenir de nouveaux raids.

Une autre attaque perpétrée jeudi dernier par des hommes à moto, visant les villages de Koro, Kimpi, Gaya, Dimi, Zutu, Rafin Gora et Iguenge, tous situés dans le district de Danko-Wasagu, a fait officiellement 88 morts.

« L’enquête est toujours en cours pour déterminer l’ampleur des destructions causées par les bandits », avait précisé samedi le porte-parole de la police, Nafiu Abubakar. « Initialement, soixante-six personnes avaient été retrouvées mortes, mais vingt-deux corps supplémentaires ont été découverts », a-t-il fait savoir dimanche, précisant que les recherches se poursuivaient.

Le Nord-Ouest et le Centre du Nigeria ont été le théâtre, au cours des dernières années, d'attaques menées par des gangs de voleurs de bétail et des kidnappeurs qui mènent des raids dans des villages, tuent et enlèvent des habitants, volent le bétail après avoir pillé et incendié leurs maisons.

Des gangs criminels ont récemment réorienté leurs raids contre des écoles, enlevant élèves et étudiants contre rançon. Plus de 850 élèves ont été enlevés depuis décembre 2020, mais la grande majorité d'entre eux ont été libérés après le versement d'une rançon.