Il paie 28 millions US pour accompagner Jeff Bezos dans l'espace

Jeff Bezos rêve d'envoyer l'humanité dans l'espace. Un gagnant a payé, samedi 12 juin, 28 millions de dollars (23,1 millions d’euros) une place mise aux enchères pour accompagner le milliardaire américain.

Jeff Bezos et 3 touristes dans l'espace le 20 juillet prochain

Le premier vol touristique spatial de la fusée New Shepard est prévu le 20 juillet prochain avec à son bord le milliardaire américain Jeff Bezos. Un vainqueur dont l'identité sera connue dans les prochaines semaines, a coiffé au poteau une vingtaine de participants à ces enchères finales en ligne pour une place aux côtés du fondateur d'Amazon.

Le propriétaire du Washington Post avait annoncé début juin qu'il ferait partie du premier vol habité dans la fusée New Shepard avec son frère et le gagnant d'une enchère pour un troisième siège.

Ariane Cornell, directrice commerciale chez Blue Origin, a précisé samedi qu'un quatrième touriste de l'espace ferait le voyage, prévu le 20 juillet. Elle n'a toutefois pas dévoilé son identité. Le montant total récolté pour ce voyage sera reversé à une fondation créée par Blue Origin, destinée à encourager les jeunes à travailler dans le milieu scientifique.

Le processus avait commencé en mai avec des mises qui avaient atteint, jeudi, 4,8 millions de dollars. C’était le prix de départ, samedi, de ce siège, aux côtés du fondateur d’Amazon et de son frère, Mark.

La société Blue Origin veut "construire une route vers l'espace"

La vente s’est envolée au passage des 10 millions de dollars, les participants, au téléphone et représentés par des salariés de la maison de vente RR Auction, se répondant par million supplémentaire, jusqu’à atteindre la somme de 28 millions. Le vainqueur devra, en outre, verser 6 % de frais de commission.

Le montant de la vente sera reversé à la fondation Club for the Future, créée par Blue Origin, destinée à encourager les jeunes à travailler dans le milieu scientifique et spatial.

La société Blue Origin veut "construire une route vers l'espace". Il a également injecté 10 milliards de dollars dans le Fonds pour la Terre, destiné à lutter contre les effets du changement climatique.

Jeff bezos vaut 200 milliards de dollars

Jeff Bezos, qui dispose d'une fortune de près de 200 milliards de dollars va quitter son poste de PDG d'Amazon en juillet, il sera remplacé par Andy Jassy, qui dirige actuellement l'activité de cloud computing d'Amazon.

Jeff Bezos, 57 ans, dirige Amazon depuis ses débuts en tant que librairie en ligne en 1994. L'entreprise emploie aujourd'hui 1,3 million de personnes dans le monde et s'occupe de tout, de la livraison de colis et de la diffusion de vidéos en continu aux services en cloud et à la publicité.

Il a amassé une fortune de 196,2 milliards de dollars, selon la liste des milliardaires de Forbes, ce qui fait de lui l'homme le plus riche du monde.