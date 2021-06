Religion: Pas de Hadj 2021 pour les musulmans ivoiriens

El Hadj Messamba Bamba, directeur général des Cultes, a annoncé, dimanche 13 juin 2021, l'annulation du Hadj 2021 pour les candidats ivoiriens à l'accomplissement du cinquième pilier de l' Islam.

Côte d'Ivoire : Pourquoi le Hadj 2021 a été annulé

Il n'y aura pas de Hadj 2021 pour les musulmans ivoiriens candidats au pèlerinage musulman. El Hadj Messamba Bamba, directeur général des Cultes, a donné l'information, dimanche 13 juin, lors d'une conférence de presse animée à Abidjan.

Cette décision, précise-t-il, est consécutive à une décision des autorités saoudiennes qui ont décidé de la limitation du pèlerinage annuel à La Mecque, le hadj, à ses propres habitants avec un maximum de 60.000 participants en raison de la menace dûe à la propagation de la Covid-19.

" Le ministère saoudien du Hadj et de la Oumra a décidé de limiter la participation à l’édition 2021 aux seuls résidents nationaux et aux membres des communautés étrangères désireuses d’y participer. Selon ladite déclaration officielle, le Hadj 2021 sera autorisé pour 60.000 candidats résidant dans le Royaume, incluant les citoyens saoudiens et les ressortissants étrangers appelés à s’inscrire sur un site ouvert à cet effet", a informé M. Bamba.

Il a ajouté que cette décision s'inscrit dans une volonté de préservation de la santé et de la sécurité des pèlerins en raison de la menace du Covid-19 toujours préoccupante, sa propagation continue avec l’apparition de nouveaux variants à travers le monde.

" Face à cette situation indépendante de notre volonté, nous prenons acte de la décision des autorités saoudiennes", a indiqué le Directeur général des cultes. Il a par ailleurs rassuré la communauté musulmane ivoirienne de l'intérêt particulier qu'accordent les plus hautes autorités ivoiriennes à cette question.

Le comité de surveillance du Hadj indique toutefois que tous les candidats inscrits en 2020 restent prioritaires pour le prochain Hadj selon les conditions qui seront fixées par les autorités saoudiennes.

Il est également possible de rembourser les frais d'inscription à ceux qui le souhaiteraient. Autre mesure prise, c'est la possibilité de remplacer des candidats décédés ou en situation de handicap selon les conditions arrêtées par le Comité de Surveillance du Hadj.