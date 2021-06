Terrorisme : Ousmane Diakité (COSIM) sensibilise les musulmans

A peine arrivé à la tête du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d’Ivoire (Cosim), que Cheick Aima Ousmane Diakité annonce d'ores et déjà les couleurs. Le nouveau guide musulman, dans son discours de prise de fonction, a appelé se communauté à se départir de l'extrémisme religieux, faisant référence aux djihadistes qui s'activent pour annexer une partie du septentrion ivoirien.

Ousmane Diakité fait de la lutte contre le terrorisme son cheval de bataille

La Côte d'Ivoire fait face à une menace terroriste des plus persistantes ces derniers mois. Après l'attaque terroriste, en mars 2016, de la station balnéaire de Grand-Bassam, première capitale ivoirienne, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans le Sud ivoirien, les djihadistes ont remis les couverts, quatre années plus tard, en s'attaquant à la localité de Kafolo, à la frontière avec le Burkina Faso. Dans leur volonté d'installer une katiba dans le Nord ivoirien, ces marchands de la mort ont récidivé en attaquant coup sur coup Kafolo, Téhini, Kamonokaha et Tougbo, toutes des localités situées à quelques encablures du Burkina voisin.

Nous apprenons par ailleurs qu'il y a un recrutement en cours de ces terroristes dans le Nord ivoirien. Promettant une bagatelle de 550 000 FCFA et une moto aux candidats au djihad. Et ce, non sans intimider les populations contre toute collaboration avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) ivoirienne. Lors de leur incursion à Bolé, localité située à une dizaine de kilomètres de Kafolo, ces djihadistes ont également indiqué à la communauté musulmane locale que leur manière de prier ne convenait pas.

C'est donc pour mettre un terme à toutes ces intoxications et autre tentative d'appâter les fidèles de sa communauté que Cheick Aima Ousmane Diakité, le nouveau président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d’Ivoire (COSIM), est monté au créneau, samedi dernier, lors de la cérémonie de son investiture à la grande Mosquée de la Riviera Golf, pour sensibiliser ses coreligionnaires.

Prenant la parole, le guide musulman a annoncé : « Les questions d’éducation, de la formation et de l’insertion socioprofessionnelle de notre jeunesse demeure une priorité pour le COSIM car, une jeunesse non éduquée, mal formée et au chômage peut être source d’insécurité et un terreau fertile au développement de toute sorte d’extrémisme que nous rejetons de toutes nos forces. » Avant de rassurer la communauté nationale et internationale sur son engagement à travailler à la « construction de la nouvelle société ivoirienne dans l’acceptation de l’Autre dans le respect de sa différence ».

Le successeur de El Hadj Mamadou Traoré s'engage par ailleurs à travailler, en toute priorité, à la sensibilisation dans la lutte contre le terrorisme qui frappe aux portes de la Côte d’Ivoire.

Etaient présents à cette cérémonie Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense, représentant le chef de l’État, ainsi que le général Diomandé Vagondo, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.