Districts autonomes : Gnamien Konan pour l'élection des gouverneurs

À l'occasion du Conseil des ministres du mercredi 9 juin 2021, Alassane Ouattara a annoncé la création de 12 districts autonomes. Cette décision du président ivoirien n'est pas du gout de l'opposant Gnamien Konan qui n'a pas manqué de faire des propositions.

Ce que Gnamien Konan pense des districts autonomes

Mercredi 9 juin 2021, Alassane Ouattara, qui présidait le Conseil des ministres, a saisi l'opportunité pour annoncer la création de 12 districts autonomes. Le chef de l'État ivoirien a laissé entendre que le "district autonome vise à renforcer l’efficacité de l’action du gouvernement en ce qui concerne la coordination ainsi que le suivi pour la bonne exécution des programmes et des projets de gouvernement". Poursuivant, l'ancien directeur général adjoint du FMI (Fonds monétaire international) a fait savoir qu'à "ce jour, seuls les districts autonomes d’Abidjan et de Yamoussoukro existent". Il a signalé que "pour relever les défis d’un développement diversifié et équilibré sur l’ensemble du territoire national, il apparaît nécessaire de poursuivre le maillage territorial par la création de 12 nouveaux districts".

Gnamien Konan a livré son avis sur le projet de création de nouveaux districts autonomes en Côte d'Ivoire. Le fondateur de NCI (Nouvelle Côte d'Ivoire) dit ne pas être contre les districts à condition que les gouverneurs soient élus et si le nombre de membres du gouvernement est réduit à 11. L'ex-directeur général des douanes ivoiriennes a aussi souhaité la suppression des conseils régionaux. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2015 estime "qu’à l’arrivée en plus du grand Capharnaüm il faudra bien trouver l’argent pour rendre tout ça opérationnel".

Il faut savoir qu'Alassane Ouattara avait déjà expliqué que dans le cadre de l'optimisation des dépenses de l'État, il a instruit le Premier ministre à l'effet de prendre toutes les dispositions pour que la création des nouveaux districts n'ait pas d'impacts budgétaires importants cette année.