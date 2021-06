Côte d'Ivoire: Korhogo donne son sang pour sauver des vies

Les populations de Korhogo (nord de la Côte d’Ivoire), ont pris part, le samedi 12 juin 2021, à une opération de don de sang, organisée par Lassina Ouattara dit Lass PR, conseiller technique du président de la République, Alassane Ouattara.

Lass PR organise une opération de don de sang à Korhogo

A l’occasion de la Journée mondiale du donneur de sang, célébrée le 14 juin de chaque année, Lassina Ouattara dit Lass PR, conseiller technique du président de la République, Alassane Ouattara, a organisé, le samedi dernier à Korhogo, une opération de don de sang. Opération à laquelle les populations ont favorablement répondu en vue de soutenir les initiatives du ministère de la Santé, destinées à couvrir les besoins des populations en matière de sang et à venir en aide aux patients dans le besoin.

Engagé aux côtés des populations vulnérables à travers une série d’actions sociales qu’il mène aussi bien à Korhogo, Abidjan et partout sur le territoire national, Lass PR entend ainsi apporter sa contribution et celle des populations de Korhogo dont il est le député communal, au renforcement des capacités des banques de sang de la Côte d’Ivoire. « Comme annoncé, j'ai organisé une opération de don sang, en collaboration avec le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) de Korhogo. L'objectif étant de sauver des vies humaines. Je remercie M. Le Préfet de région, M. Le Maire Lazani Coulibaly, mon jeune frère Souleymane Sakrou Gon Coulibaly et les populations korhogolaises qui ont adhéré massivement à cette initiative », s’est réjoui Lass PR.

Selon le docteur Noël Gonébo, Responsable du service de collectes mobiles au Centre National de Transfusion Sanguine, les prélèvements de sang en Côte d’Ivoire, ont été impactés par la pandémie à Covid-19, occasionnant une réduction de 75 % de nos stocks disponibles au Centre National de Transfusion Sanguine. Le concours d’acteurs sociaux comme Lass PR ou même Bolloré Transport & Logistics qui a aussi organisé, dans la même période une opération similaire de don de sang à Abidjan, devrait permettre d’améliorer « la couverture de nos besoins et augmenter la disponibilité de sang».