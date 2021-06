Guinée : la ville de Kankan bénéficie de 14 groupes électrogènes

Le président de la République de Guinée a soulagé les populations de Kankan à travers l'octroi de 14 groupes électrogènes. Le don a été remis aux autorités de la localité par Bountouraby Yattara, la ministre guinéenne de l'Énergie au cours d'une cérémonie qui a lieu le dimanche 13 juin 2021.

Guinée : Alpha Condé soulage les populations de Kankan

Dimanche 13 juin 2021, les autorités de la localité de Kankan ont reçu 14 groupes électrogènes des mains de la ministre guinéenne de l'Énergie. Bountouraby Yattara, accompagnée de Bouréma Condé, en charge de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, a remis le matériel électrique à la Société EDG (Électricité de Guinée). "Le président de la République a souhaité l’électrification de la Guinée ; et, dans ce cadre, Kankan est parmi les priorités. C’est pour cette raison qu’il s’est lui-même employé à donner 14 groupes à la ville de Kankan. Je rappelle que quand il venait, Kankan n’avait que 4 MW. Donc, aujourd’hui, avec ces groupes, Kankan dispose désormais plus de 14 MGW d’électricité qui vont être suivis du groupe de 20 MGW que nous allons installer très prochainement ici", a expliqué la première responsable de l'Energie de la Guinée.

Plusieurs quartiers de Kankan n'ont jamais bénéficié de l'électricité, faut-il le rappeler. Cependant, rapporte le site Guineematin, cette situation due à "un problème de réseau" sera résolue progressivement. "C’est normal qu’il y ait des quartiers qui n’ont pas de courant. Parce qu’en réalité ce n’est pas un problème de courant, mais un problème de réseau. Donc, comme partout ailleurs, il y a des quartiers qui n’ont pas d’installation, ça, c’est d’autres projets. On va continuer à installer des poteaux et des fils, évidemment tout ça ne se fait pas en un seul jour. C’est des projets de longue halène, mais il y a un projet en cours pour faire l’extension du réseau de Kankan", a déclaré Bangaly Mathy, le directeur général d'EDG.