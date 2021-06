Bingerville: Mamadou Bamba célèbre l’excellence au Lycée de Garçons

L’excellence et le mérite ont été célébrés, le samedi 12 juin 2021 au Lycée de Garçons de Bingerville. Co-parrain de la cérémonie, El Hadj Mamadou Bamba, Directeur financier et comptable (DFC) de la Société de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte d'Ivoire (GESTOCI), a promis des ordinateurs portables comme récompense aux 50 meilleurs élèves qui seront admis à l’examen du baccalauréat.

Mamadou Bamba aux élèves du Lycée de Garçons de Bingerville: « Aidez la Côte d’Ivoire à compter dans le concert des nations »

En collaboration avec l’administration du lycée de Garçons de Bingerville, l’amicale des anciens du Lycée de Garçons de Bingerville (ALGB) a organisé, samedi dernier, une cérémonie de distinction des meilleurs élèves de l’établissement scolaire. L’occasion était toute trouvée pour Mamadou Bamba, co-parrain de la cérémonie, d’exhorter ses filleuls au travail et à la persévérance. Fils de Bamba Vamoussa, lui-même ancien élève du lycée de Garçons de Bingerville et ancien ministre de l’Éducation Nationale sous Félix Houphouët-Boigny, Mamadou Bamba avait intégré en 1984 le même lycée en classe de 6è pour en ressortir quelques années plus tard après avoir obtenu le BAC D.

« C’est un honneur et un grand privilège pour moi de prendre la parole aujourd’hui, devant cette auguste assemblée, dans ce prestigieux lycée, plus que centenaire, qui a vu défiler la crème de l’intelligentsia ivoirienne (…) Ce sont les vacances pour certains, mais pour d’autres il y a encore les examens de fin d’année. Je voudrais donc vous encourager, vous demander un ultime effort pour nous ramener un taux de 100% de réussite au BEPC et au BAC », a recommandé le parrain.

Mamadou Bamba a partagé, avec les élèves des classes de terminale, ses 22 années d’expériences professionnelles dans le secteur privé et le secteur parapublic. Il a encouragé les futurs bacheliers à présenter le concours d’entrée à l’INPHB car ‘’les multinationales recrutent prioritairement les diplômés de l’INPHB’’. « Je vous encourage donc à passer le concours d’entrée à l’INPHB, n’ayez pas peur, osez, et vous aurez accès à un marché sous-régional et même au-delà. Passez aussi le concours de l’ENA, la crème de l’administration publique ivoirienne en est issue. Pensez encore à l’auto-entrepreneuriat au sortir de votre solide formation académique. Sachez que le monde n’a jamais été aussi changeant qu’en ce 21e siècle, les progrès scientifiques se succèdent, n’ayez pas peur, voyez-y plutôt des opportunités, soyez polyvalents, pensez globalité, aidez la Cote d’Ivoire à compter dans le concert des nations », a-t-il exhorté.

D’ailleurs, pour galvaniser les élèves à se surpasser lors des examens de fin d’année, Mamadou Bamba a promis que les 50 meilleurs bacheliers recevront des ordinateurs portables comme récompense, dans le cadre du programme gouvernemental ‘’1 étudiant - 1 ordinateur’’. De quoi réjouir Monsieur Coulibaly Souleymane, proviseur du lycée de Garçons de Bingerville, pour qui l’excellence à l’école, doit être considérée comme une valeur cardinale à partager par tous. Après avoir dénoncé le phénomène des congés anticipés, le chef d’établissement a exprimé sa reconnaissance à l’amicale des anciens du Lycée de Garçons de Bingerville et à son président Charles WINNER.

Il s’est surtout réjoui que les deux parrains que sont Mamadou Bamba et Issiaka Konaté, directeur de la direction générale des Ivoiriens de l'Extérieur (DGIE), incarnent toutes ces valeurs cardinales de travail, prônées plus haut. Valeurs qui ont d’ailleurs valu au DFC de la GESTOCI d’être désigné en 2018, Meilleur administrateur des services financiers pour l’émergence, pour sa bonne gestion des affaires publiques. Une distinction qui lui avait été octroyée par le groupe RECOR (Réseau des communicateurs pour la République).

« Comment ne pas vouloir ressembler à de tels modèles? », a interrogé Coulibaly Souleymane avant de lancer un appel aux bonnes volontés afin de venir en aide au Lycée de Garçons de Bingerville pour le revêtement des bâtiments du premier cycle. Au final, ce sont les deux premiers de chaque classe qui ont été récompensés. Pour les classes de 6è et 5è, il fallait avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale 16; pour les classes de 4è et 3è, avoir une moyenne supérieure ou égale à 15; et pour les classes du second cycle (Seconde, Première et Terminale), une moyenne supérieure ou égale à 14.