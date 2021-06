L'ONG Afrique Impact accuse Issiaka Diaby d'incitation à la haine

Issiaka Diaby est farouchement opposé à un retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'homme qui se présente comme le président des victimes ivoiriennes de la crise postélectorale de 2010-2011, exige que l'ex-président ivoirien soit mis aux arrêts à son arrivée en Côte d'Ivoire. Pour Guy Paramour, président de l'ONG Afrique Impact, Issiaka Diaby attise la haine.

Ce qu'Afrique Impact reproche à Issiaka Diaby

Guy Paramour se dit très surpris par les agissements d' Issiaka Diaby. Le président d'Afrique Impact s'interroge sur les réelles intentions du président du Collectif des victimes de Côte d'Ivoire (CVCI). "Veut-il déstabiliser le pouvoir d'Alassane Ouattara avec la complicité certains cadres du RHDP ?", a-t-il cherché à savoir. Par ailleurs, l'acteur de la société civile a mis en exergue la grande volonté d' Issiaka Diaby à percevoir de l'indemnisation coûte que coûte.

"Nous pensons que si les Ivoiriens se réconcilient, il ne recevra plus d’argent donc il faut semer le trouble pour espérer avoir de l’argent. C’est pourquoi j’invite tous ceux qui seront à l’aéroport pour accueillir le président Gbagbo Laurent d’être très vigilants, car c’est sûr et certain qu’il viendra avec des individus pour agresser les personnes présentes", a lâché Guy Paramour.

Poursuivant, le fondateur d'Afrique Impact espère qu' Issiaka Diaby n'est pas soutenu dans l'ombre par des cadres du RHDP. Il a aussi laissé entendre que les "victimes de 2002 et de Duékoué et celles d’Anonkoi Kouté attendent aussi d’être indemnisées et sortiront pour réclamer l’arrestation des anciens Comzones".

"Pour nous, si les partisans de l’opposition ne font pas de tapage pour exiger l’arrestation de Shérif Ousmane, de Loss et autres ex-comzones, ce n’est pas par peur, mais c’est pour la paix, s'est-il exprimé. Alors, nous appelons à l’arrestation d’Issiaka Diaby pour trouble à l’ordre public, incitation à la haine, mise en danger d’autrui, fausse accusation et atteinte à l’intégrité de l’état ivoirien."

Créée le 2 mai 2015, l'ONG Afrique Impact est engagée dans la promotion de la satisfaction des besoins et la dignité de la personne.