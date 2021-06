Korhogo: La députée Madjara Tiégbana Coulibaly honore les femmes

L’honorable Madjara Tiégbana Coulibaly, députée de Korhogo, a honoré samedi 5 juin dernier les femmes du département, à l’occasion de la célébration de la fête des mères.

Korhogo : La députée Madjara Tiégbana Coulibaly gâte les mamans

Les mamans de la région du Poro étaient à l’honneur, samedi 5 juin dernier à l’espace Obali de la ville de Korogho, devant un parterre de personnalités. « Femmes solidaires, femmes rassemblées autour du développement de Korhogo », fut le thème choisi pour cette première édition de la célébration des fêtes des mères dans cette localité située dans le septentrion ivoirien.

À travers cette cérémonie, la présidente de l’ONG Baton de pèlerins, organisation qui vient en aide aux femmes et aux enfants démunis, entendait encourager et honorer les femmes du Poro pour leurs actions quotidiennes en faveur du développement socio-économique de la ville. À cette cérémonie placée sous le patronage de la Première dame Dominique Ouattara, ce sont plus d'une centaine de femmes qui sont reparties chez elles, les mains remplies de présents et des diplômes pour leur contribution à la vie économique de la région.

Parmi ces bénéficiaires, une trentaine de femmes dont des commerçantes, des femmes de métiers, des femmes fonctionnaires avec de longues années de service, des femmes démunies (veuves qui se battent pour s’occuper seules de leurs enfants, des étudiantes excellentes représentantes de l’Élite féminine de demain, les femmes leaders de groupements politiques de tous bords.

Soixante-trois présidentes d’associations ont été honorées et sept autres présidentes de fédérations d’associations féminines, ont également été honorées. Dans son allocution, l'honorable Madjara Tiégbana Coulibaly a exhorté les femmes à se réunir en fédération afin de pouvoir bénéficier des programmes d’appui et de financement de leurs activités génératrices de revenus.

Le volet artistique de la cérémonie, faut-il le rappeler, était assuré par des artistes de renom tels que Mawa Traoré, La troupe Artistique Yatchana Groupe et bien d’autres artistes. Le préfet de région, le préfet de police, des députés, le maire, des chefs traditionnels, des guides religieux (chrétiens et musulmans), les autorités sécuritaires (l’armée), ont rehaussé de leurs présences, cette cérémonie dont la marraine était Mme Madame Harlette Badou N'guessan Kouamé, ministre de la Culture et de l’industrie des Arts du spectacle.