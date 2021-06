Sénégal: Les homosexuels en danger de mort, déjà plusieurs victimes

Les homosexuels, des personnes à abattre! Le sort des gays et lesbiennes s'aggrave au Sénégal après des appels à la haine.

Homosexuels au Sénégal: Les gays continuellement violentés et humiliés

Le 23 mai 2021, un collectif d'associations manifeste pour demander la criminalisation de l'homosexualité dans le pays. Les peines passeraient de 5 à 10 ans de prison dans un pays où l'homosexualité est déjà considérée comme un délit. Depuis lors, une série d'agressions et d'appels à la haine menace gravement l'intégrité physique et morale des homosexuels dans le pays de Macky Sall. Selon des défenseurs des droits de l'homme, au moins 150 hommes auraient été menacés du fait de leur homosexualité et plusieurs auraient fui. Un Observateur de France 24 fait état d'une panique qui a gagné la communauté homosexuelle.

Au moins quatre vidéos ont été tournées entre le 6 et le 9 juin dont la première présente un enseignant qui a été pris à partie par un groupe d'individus à Dakar. On entend dans la vidéo ses agresseurs menacer de lui "couper les testicules", dans le but d'en "faire une femme". La seconde vidéo tournée le 7 juin, montre un jeune homme se faisant agresser après avoir été vu dans le quartier de Yoff avec un autre, connu dans son quartier pour être homosexuel. Ce dernier a pris la fuite, mais la victime a été mise à terre par ses agresseurs, giflée et fouettée, frappée à plusieurs reprises, poursuit le média français.

Le même jour, toujours à en croire l’observateur, un homme a également été alpagué alors qu'il sortait de sa voiture au niveau de la corniche de Dakar. Il portait, selon nos informations, un boubou court, qui laissait apparaître ses jambes, ce qui lui a valu d'être traité de "goorjigéen", un terme qui signifie "homme femme" en wolof. Un attroupement s'est formé, avant que la police n'intervienne et ne l'arrête.

Après Dakar, c’est Ziguinchor, en Casamance, qui remet le couvert le 9 juin. Un jeune homme est tombé dans le piège d'un faux rendez-vous tendu par ses agresseurs sur les réseaux sociaux. Sur la vidéo, quatre hommes et au moins une femme s'en prennent à lui. On entend une voix de femme dire qu'il faut le déshabiller pour lui couper ses testicules puisqu'il "ne peut pas être homme comme Dieu l'a fait". Les hommes lui enlèvent ensuite son t-shirt, le giflent sur la tête, au visage, avant de le contraindre à faire une série de pompes.

Agression contres les homosexuels: Le silence coupable

Toutes ces victimes de violence basée sur le genre et dirigée contre les homosexuels au Sénégal, sont systématiquement placées en détention provisoire. Les auteurs, eux, courent peinards les rues. Des vidéos d'agression similaires à celles des derniers jours circulent régulièrement au Sénégal depuis plusieurs années. Des manifestations contre l'homosexualité ont également déjà eu lieu, notamment en 2015. Afin de survivre, de continuer à avoir une vie sociale, familiale et même professionnelle, les membres de la communauté LGBTI sont contraints au silence.

Concernant l'homosexualité, le code pénal sénégalais parle d'"acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe" et prévoit des peines allant d'un à cinq ans de prison. Ces agressions s'inscrivent dans un contexte de regain général de violences envers les homosexuels au Sénégal.