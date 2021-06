Hassan Hayek remporte un véhicule après un "bad buzz" sur Facebook

L'activiste des réseaux sociaux, surnommé sur la toile le "vagabond de la charité ", Hassan Hayek, a reçu, le 11 mai dernier, les clés d'un véhicule flambant neuf, suite à un "bad buzz" réalisé sur le réseau social Facebook.

Hassan Hayek remporte le gros lot d'un jeu initié par l'entreprise Socida

Hassan Hayek, activiste des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, est l'heureux gagnant d'un véhicule flambant neuf dont les clés lui ont été remises en mai dernier par l'entreprise Socida, concessionnaire automobile, distributeur de la marque française Renault en Côte d'Ivoire. Selon l'information reçue par Afrique sur 7, le créateur du groupe Facebook Bénévoles de Premiers Secours a remporté le gros lot suite à un "bad buzz", notamment un poisson d'avril sur Facebook.

Le 1er avril dernier, Renault Côte d'Ivoire publiait sur son compte Facebook un jeu-concours pour faire remporter une Renault KWID, mais qui s'avérait être un poisson d'avril (une blague). Le principe du jeu, explique notre source, suivait une mécanique simple. Les participants devaient indiquer pourquoi ils mériteraient le véhicule mis en jeu et appeler les internautes à liker massivement leurs commentaires. De nombreux internautes se sont donc prêtés au jeu et ont invité leurs amis et connaissances à liker leurs commentaires pour remporter le gros lot.

L'entreprise initiatrice du jeu annoncera plus tard qu'il s'agissait d'un poisson d'avril, ce qui a provoqué un véritable déchaînement des internautes sur la marque. En réaction, la société Socida a tenté de montrer son engagement auprès de ses clients. Elle a alors remis, selon les règles définies, la voiture au gagnant. Avec plus de 4000 likes, Hassan Hayek a ainsi remporté le véhicule Renault de marque KWID, mardi 11 mai 2021. Grâce au groupe Facebook Bénévoles de Premiers Secours qu’il a créé en 2018 et qui rassemble plus de 190.000 membres, Hassan dispose de la plateforme idéale pour inciter les Ivoiriens aux dons.