Ce que Carmen Sama a fait à l’anniversaire de Tina Glamour

La veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, était présente à l’anniversaire de Tina Glamour, célébré, lundi 14 juin 2021. Ce qu’il s’est passé.

Ce qu’il s’est passé lundi entre Carmen Sama et Tina Glamour

La mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, avait récemment fustigé son ex belle-fille Carmen Sama pour n’avoir pas été conviée à l'anniversaire de sa petite fille Rafna Houon. ''On ne m’a pas vue à l’anniversaire de ma petite fille parce qu’il y a eu un manque de considération envers ma personne... Carmen ne m’a pas associée aux préparatifs de l’anniversaire de mon bb, ma petite fille Rafna… je ne suis pas une moins que rien. Je suis la maman de celui qui lui a fait l’enfant et qui ne vit plus. C’est un manque de considération. Je ne suis pas une recrue de la dernière minute... Ma petite Carmen, va doucement'', avait indiqué Tina Glamour dans un message posté sur Facebook en mai 2021.

Quelques heures après, Tina Glamour était revenue dans une vidéo dans laquelle elle était en compagnie de Carmen Sama. La mère de Dj Arafat avait apporté des précisions sur sa première déclaration. ''Vous voyez, c'est réglé. On a été dupée par un imposteur. C'est lui qui devait venir me chercher et il ne l'a pas fait. Donc on s'est retrouvé et on a parlé. Maintenant, vous qui êtes là pour (...) ça ne vous regarde pas. J'étais fâchée, c'est tout... Là même, elle dit que demain, elle m'achète une voiture", avait lancé Tina Glamour

Des jours après, force est de constater que Carmen Sama et Tina Glamour s'entendent désormais à merveille. Cela s’est même démontré lors de l’anniversaire de Tina Glamour, célébré lundi 14 juin et marqué par la présence de la veuve de Dj Arafat. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, l’on aperçoit les deux femmes exécuter des pas de danse en se servant de leur postérieur respectif. Carmen Sama a ensuite jeté de nombreux billets de banque sur la mère de son défunt mari.

Certains internautes ont déploré ce manque de discrétion de la part des deux femmes; et ce, d’autant plus que l'état de santé de la sœur cadette de Dj Arafat, BB Carla, ne s'est pas encore amélioré.