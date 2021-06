Euro-2021 - France-Allemagne: Les champions du monde s’imposent

Les bleus ont remporté mardi soir dans l'Allianz Arena de Munich le choc France-Allemagne considéré comme la plus grande performance des français.

France-Allemagne: Solides, les Bleus soignent leur entrée

L’équipe de France a réussi son entrée dans la compétition de l’Euro 2021, le mardi 15 juin au terme d'un match accroché et intense grâce un but contre son camp d'Hummels.

La prestation majuscule des Bleus face à l'Allemagne (1-0) les placent d'ores et déjà parmi les plus grandes démonstrations de l'équipe de France de l'ère Deschamps. Les observateurs et consultants du football placent même ce match au-dessus du France-Belgique, demi-finale du Mondial 2018.

Avant le coup d'envoi de ce France-Allemagne, les bleus avaient gagné le match des tribunes. Dans l'Allianz Arena, remplie à 20% de sa jauge, les 25.000 supporters tricolores avaient entonné à tue-tête la Marseillaise, couvrant les chants allemands. Sur la pelouse, les Bleus se sont mis au diapason de leur public.

Les champions du monde ont réussi leur début à l'Euro, en s'imposant contre l'Allemagne (1-0), mardi 15 juin à Munich. La France a su faire le dos rond, se reposant sur sa rigueur défensive et sa maîtrise technique. Une prestation encourageante récompensée par un but contre son camp de Mats Hummels, son bourreau de 2014.

Après un premier quart d'heure accroché, face à un rival agressif, comme l'avait promis Antonio Rüdiger, les Bleus ont fait la différence sur un coup de pouce du taulier du Borussia Dortmund, rappelé pour l'Euro après deux ans et demi d'absence.

La libération est venue d'un sublime extérieur du pied de Paul Pogba, l'homme du match, que Lucas Hernandez a repris en première intention d'un centre de demi-volée. Sous la pression de Mbappé, à l'affût dans les six mètres, le patron de la défense allemande a catapulté le ballon dans ses propres filets (1-0, 20e). Le premier "csc" de l'histoire pour l'Allemagne dans un Euro.