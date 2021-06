Zouglou: Josey et Sérey Dié mettent fin à leur collaboration avec VDA

Le label portant le nom du fils de Josey et de Serey Dié, Schama, a annoncé la fin de sa collaboration avec le groupe zouglou VDA (Voix des anges).

Le groupe VDA désormais sans producteur

Le groupe Voix des anges, fait partie aujourd’hui des porte-flambeaux du Zouglou en Côte d’Ivoire. Le dernier album dont le titre phare est intitulé: ‘’Tu chantes pas fort‘’, a connu un véritable succès en Côte d’Ivoire et à l’international.

Dans une interview vidéo accordée à Afrique-Sur7.ci, Jim et Pitch se sont prononcés sur les apports du président de l’Africa Sports, Antoine Bahi, et de l’international ivoirien Serey Dié Geoffroy dans la carrière du groupe VDA.

S’exprimant sur le label ‘’Schama Prod’’ qui accompagne la carrière du groupe, Jim a fait savoir que le dirigeant de l’Africa Sports, Antoine Bahi, a d’abord été comme une sorte de parrain pour le groupe.

‘’Schama Prod appartient au fils de Josey. Comme l’enfant est petit, le papa (Sérey Dié), derrière, soutient ce qu’il a mis en place pour son fils. Avec Schama Prod, c’est une belle collaboration qui dure depuis 3 ans. Nous avons signé pour 5 ans‘’, avait indiqué Jim.

Avant d’ajouter: ‘’Bien avant Schama Prod, nous avions bénéficié du soutien d’un père. Il s’agit de Bahi Antoine, président de l’Africa Sports. Grâce à lui, nous avons sorti un album qui a même été déclaré au Burida… Serey Dié a pris les choses en main; il nous a fait certaines propositions et on avait convenu avec papa Antoine Bahi que si on avait de bonnes propositions, on pouvait aller. Donc nous sommes allés le voir; le vieux a regardé ce que nous proposait Schama Prod; il a vu que c’était bon ...‘'.

Mais la collaboration entre VDA et Schama Prod n'ira pas à son terme. Le label a dévoilé une importante information dans la soirée du mardi 14 juin. ''Schama Production informe la communauté des mélomanes ivoiriens et du monde entier, qu'il est mis un terme à la collaboration qui lie l'entreprise au groupe VDA (LA VOIX DES ANGES). À compter de ce jour, la maison de production déclare les membres dudit groupe libres de tout engagement les liant à Schama Production'', informe Schama Prod sur sa page Facebook.

Les raisons de cette rupture prématurée, ne sont pour l'instant pas connues. Quant aux artistes du groupe VDA, ils ne se sont pas encore exprimés sur cette affaire.