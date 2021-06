Mali: Diaba Sora libérée après plusieurs jours passés en prison

Après plusieurs semaines de détention à Bamako, l’influenceuse malienne Diaba Sora est désormais libre.

La star malienne des réseaux sociaux, Diaba Sora, s’est retrouvée au coeur d'une vive polémique qui a alimenté la toile il y a quelques semaines. Selon plusieurs médias maliens, l’influenceuse avait été arrêtée, mercredi 26 mai 2021 à Bamako, avant d'être placée sous mandat de dépôt. Le motif de son arrestation, serait lié à une note vocale qui a fuité sur la toile, dans laquelle elle tenait des propos injurieux et grossiers à l’endroit de ses concurrentes influenceuses

« Si vos … ne marchent pas et ne valent pas 10F, la mienne vaut des milliards. C’est moi la vedette Diaba Sora, votre cauchemar…», a-t-on entendu dans l'enregistrement. L'information sur l'arrestation de la belle Diaba Sora a suscité une vague de réactions sur la toile. Un cyberactiviste malien avait indiqué que l'influenceuse était victime d'injustice. ''L’audio date de 2 ans. On l'a insultée; elle a répliqué. Les insultes étaient privées, non publiques (...) La loi de cybercriminalité ne date pas de 2 ans alors que le vocal de Diaba date de plus de 2 ans. Je ne défends personne et je ne souhaite la prison à personne mais ce système est vraiment fait pour les pauvres sans défense'', avait écrit le cyber-activiste Momo de Canada.

Après plus de 3 semaines passées en détention, la Kimkardashian du Mali a bénéficié, ce mercredi, d’une liberté provisoire. C’est sa petite sœur, Moussou Sora, qui a annoncé la bonne nouvelle via un message posté sur Snapchat. ‘’Ma sœur Diaba Sora est libérée. Dieu est bon. Merci pour votre soutien‘’, a-t-elle fait savoir.