Bertrand Diby AKO (Phdd-CI) à Issiaka Diaby: ''Gbagbo est aussi une victime"

En exil politique aux États-Unis, Bertrand Diby AKO, président du Parti des Houphouëtistes pour la Démocratie et le Développement en Côte d'Ivoire (Phdd-ci), s’est prononcé sur le retour de l’ancien chef d’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo, prévu ce jeudi 17 juin 2021.

Bertrand Diby AKO: ''Gbagbo a été acquitté(...) parce qu’il n’a commis aucun crime''

‘’ Je perçois le retour de Laurent Gbagbo comme le retour de Jésus-Christ à Nazareth. La Côte d’Ivoire étant le pays natal du président Gbagbo, il s’agit donc d’un retour au bercail, c’est un retour historique, et j’en suis très heureux. Ce grand homme a été humilié, chosifié et accusé à tort d’avoir commis des crimes de guerre. Il a été déporté à la Cour pénale internationale, et a subi un interminable procès qui a duré 8 ans et il a été acquitté, c’est-à-dire qu’il a été déchargé parce qu’il n’a commis aucun crime‘’, déclare Bertrand Diby AKO, formellement opposé à un retour en catimini de Laurent Gbagbo.

‘’On ne peut pas sortir victorieux d’une telle humiliation, d’un procès international et rentré en catimini chez soi, ce n’est pas possible, le 17 juin 2021 doit marquer la célébration de la victoire du président Laurent Gbagbo face à la dictature de la Françafrique‘’, a-t-il ajouté.

Le président du Parti des Houphouëtistes pour la Démocratie et le Développement en Côte d'Ivoire (Phdd-ci) s’est également adressé à l’ensemble des victimes de la crise post-électorale de 2010. ‘’La Cpi a jugé le président Laurent Gbagbo pendant 8 ans, si Gbagbo a été libéré, cela veut dire qu’il n’a rien fait, Gbagbo est aussi une victime comme vous‘’, a-t-il indiqué.