Asa en concert à Abidjan : les fans impatients d'accueillir leur idole

Asa sera en spectacle à Abidjan le vendredi 2 juillet 2021. La star nigériane est annoncée pour un concert premium au palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. En attendant ce show qui s'annonce mémorable, les fans de la chanteuse se mobilisent.

Concert d’ Asa à Abidjan : les mélomanes se préparent

Le rendez-vous est prévu pour le vendredi 2 juillet 2021. Asa donnera un concert premium au palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire dès 20 heures 30. De son vrai nom Bukola Elemide, l'artiste-chanteuse franco-nigériane est reconnue à travers le monde pour son immense talent. Auteure et compositrice, elle a sorti cinq albums : Asa (2007), Live in Paris (2009), Beautiful Imperfection (2010), Bed of stone (2014) et Lucid (2019).

À Abidjan, la fièvre monte avant le grand jour. Les fans d' Asa sont impatients de communier avec leur idole. "Je ne vais rater ce concert pour rien au monde", a confié Gaëlle Rekangalt, chef d’entreprise, dès l'annonce de l'arrivée en Côte d'Ivoire de la célèbre chanteuse. Une autre fan de l'auteure de la chanson Fire on the mountain explique qu' Asa fait partie des rares artistes pour qui elle peut payer le prix pour un concert. "En 2015, j’étais à son concert. C’est la meilleure. Inégalable dans son registre. Sa voix et sa présence scénique sont uniques. C’est une dame qui fait de la musique, son métier avec un staff de professionnels", a déclaré avec enthousiasme cette enseignante de profession.

Il faut rappeler qu' Asa revient à Abidjan six ans après son concert de bienfaisance pour la lutte contre le VIH-SIDA dans la capitale économique ivoirienne le 3 octobre 2015. Une fois encore, les Ivoiriens vibreront au son de Bimpé, Eyo, Dead Again ainsi que Fire On the Mountain entre autres chansons qui ont fait la renommée de la guitariste franco-nigériane.

Prix Constantin en 2008 pour son premier album Asa, sorti en 2007, Bukola Elemide, née à Paris en 1982, est une adepte de la world music, de pop et de reggae.