Simone Gbagbo à l'aéroport d'Abidjan pour accueillir son époux Laurent

L'ex-Première dame Simone Gbagbo sera bel et bien à l'accueil de son époux dont le retour est prévu à Abidjan, ce jeudi, contrairement à ce qui avait été annoncé quelques heures plus tôt par son avocat Me Rodrigue Dadjé.

Simone Gbagbo: "Je me rends à l'aéroport pour saluer cette victoire"

Simone Gbagbo, l'ancienne Première dame ivoirienne, a annoncé, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, qu'elle sera bel et bien à l'aéroport Felix Houphouët-Boigny, pour l'accueil de Laurent Gbagbo, son époux, en route pour Abidjan, après dix ans de périples judiciaires à la Cour pénale internationale (CPI). " Ce jour du retour au pays de mon époux est la conclusion positive et victorieuse de toute cette lutte. Je me rends donc à l'aéroport pour saluer cette victoire. Parce qu'elle ouvre de nouvelles perspectives et heureuses pour notre nation. Levons-nous de partout et célébrons la puissance de Dieu", a déclaré l'ancienne Première dame.

Mercredi, son avocat Me Ange Rodrigue Dadjé a annoncé pourtant que l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, ne voulait pas de la présence de son épouse légale à son accueil. « J'apprends ce soir (mercredi soir) que Monsieur Monnet Léon, le Coordonnateur Général de l'organisation de l'accueil du Président Laurent Gbagbo, est venu en personne voir Mme Simone Gbagbo pour l'informer de ce que le Président Laurent Gbagbo ne voudrait pas la voir à l'aéroport ce 17 juin pour l'accueillir. Je suis choqué par cette information et espère que Mme Simone Gbagbo sera bien présente à l'aéroport », a informé Me Ange Rodrigue sur les réseaux sociaux.

Laurent Gbagbo a embarqué ce jeudi matin à bord d' un vol commercial de la compagnie Brussels Airlines en compagnie de sa seconde épouse, Nady Bamba. Il est attendu sur le tarmac de l'aéroport d'Abidjan aux environs de 17 h où l'attendent des milliers de ses partisans mobilisés pour l'occasion.