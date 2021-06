Imilo le chanceux déballe tout: ‘’Entre Chidinma et moi, il y a tout eu‘’

Invité, mercredi sur la chaîne de télévision Life Tv, le chanteur burkinabé Imilo le chanceux s’est prononcé sur ses rapports avec la chanteuse nigériane Chidinma.

Imilo le chanceux à propos de Chidinma: ‘’C’est mon bébé, c’est ma femme‘’

Il y a eu assez de spéculations sur une relation amoureuse existant entre le chanteur burkinabé Imilo le chanceux et la nigériane Chidinma. Les deux artistes avaient donné un concert commun en mai 2018, appelé ‘’Le mariage’’, avant de réaliser un featuring intitulé "M'nonga Fo" en janvier 2019. Invité mercredi sur les antennes de Life Tv, le chanteur burkinabé Imilo le chanteux est revenu sur son aventure avec la belle Chidinma.

‘’D’abord Chidinma est mon artiste préférée. Au début, on ne se connaissait pas, donc je postais ses photos en l’appelant madame Ilboudo (c’est mon nom de famille), ça commencé à parler (…)‘’, a indiqué Imilo le chanceux. Puis d’ajouter: ‘’On l’invite au Kundé 2018 (cérémonie de distinction au Burkina Faso) et c’est là qu’on lui a dit qu’elle a un mari au Burkina Faso; on lui présente mes vidéos et elle cherche à me rencontrer. On a fait un concert appelé Le mariage à Bobo Dioulasso où on a fait le plein et après ça, je lui propose de faire une collaboration. Elle nous a invités au Nigéria pour faire cette collaboration‘’.

A la fâcheuse question de l’animateur Willy Dombo de savoir s’il n’y avait pas eu une autre collaboration après la collaboration musicale, Imilo le chanceux, avec un sourire déconcertant, a affirmé ceci: ‘’Il a tout eu. C’est mon bébé, c’est ma femme‘’.

Pour rappel, Chidinma a récemment décidé de donner sa vie à Dieu et de chanter desormais pour sa gloire. Ce qu'Imilo le chanceux considère comme une bonne chose. ''C'est toujours bien de chanter pour Dieu. C'est une bonne nouvelle. Je ne suis pas étonné parce que, quand nous sommes arrivés au Nigéria, avant de commencer à travailler, on priait'', a-t-il indiqué.