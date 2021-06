La résilience des entreprises au coeur d'une réflexion à Yamoussoukro

Les professionnels des Métiers des Finances, de la Comptabilité, de la Logistique, des Achats et du Supply Chain, se sont retrouvés à Yamoussoukro, les 17 et 18 juin 2021, à l’occasion des Journées Nationales des Finances et de la Comptabilité (JNFC) couplées aux Journées Nationales de la Logistique et des Achats (JNLA).

Résilience des entreprises: Financiers et Logisticiens mènent la réflexion à Yamoussoukro

Plus d’une centaine d’acteurs des métiers des finances, de la comptabilité, de la logistique, des achats et du Supply chain, se sont retrouvés, ce jeudi 17 juin 2021, à l'hôtel président de Yamoussoukro, dans le cadre des journées couplées JNFC-JNLA. Durant deux jours, ils plancheront sur le thème « Résilience des entreprises et performance des organisations ». Situant le contexte de l'évènement qui les réunit, Ange TRA BI, Directeur de Publication de RH Mag, a rappelé l’enjeu de ces journées pour les Organisations locales. Il a tenu à mettre en lumière le lien entre les métiers de finances, de la Comptabilité, de la Logistique et des Achats.

« Pour être performant dans notre métier, nous ne devons plus seulement nous intéresser au métier de nos collègues. Nous avons l’obligation de les comprendre afin que les interfaces soient de moins en moins des zones où s’accumulent rancœur et frustration, mais plutôt des espaces de débats fructueux et enrichissants au profit de nos organisations », a déclaré Ange Tra Bi. Il a ajouté que cette session s’inscrit dans une dynamique de renforcement des compétences dans les métiers centraux des organisations, mais surtout de compréhension des enjeux actuels et à venir de ces métiers afin de conduire les organisations locales à des niveaux de performance élevés.

Les Journées Nationales Métiers (JNMétiers) sont des évènements professionnels destinés à la formation des cadres dirigeants par corps de métiers, qui se tiennent chaque année à Yamoussoukro. En 2020, elles avaient été annulées en raison des restrictions et des mesures liées à la crise sanitaire causée par la maladie à coronavirus.