Titrologie: "Gbagbo évite le pavillon présidentiel offert par Ouattara"

Titrologie- Le retour au pays de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, est la principale actualité relayée par les journaux ivoiriens ce vendredi 18 juin 2021.

Titrologie: "Laurent Gbagbo est rentré dans un désordre monstre"

C'est effectif. L'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo a regagné Abidjan, la capitale économique ivoirienne, après 10 ans de périple judiciaire à la Cour pénale internationale. Ce retour de l'enfant prodigue a connu une mobilisation exceptionnelle tant à son accueil à l'aéroport que dans les rues abidjanaises.

" Folie totale au sein de ses partisans", informe Soir Info. "Enfin, Laurent Gbagbo est de retour", s'exclame le Rassemblement qui espère qu'avec ce retour au bercail, la réconciliation sera totale.

" Le peuple accueille son héros", lit-on à la Une de l' Héritage. "Foule, foule, foule pour accueillir Gbagbo, hier", écrit Le Bélier. "Le Woody de Mama est là", s'exclame également Dernière Heure Monde. Dans la titrologie de ce vendredi 18 juin 2021, le titrologue peut également s'informer sur le refus de l'ex-président d'accéder au pavillon présidentiel à lui accordé par Alassane Ouattara, le chef de l' Etat.

" Gbagbo évite le pavillon présidentiel", lit-on à la Une de Notre Voie. Même son de cloche du côté de l'Inter qui, lui, met l'accent sur la répression des forces de l'ordre sur les partisans de l'ex-chef de l' Etat sortis massivement l'accueillir.

Le Temps pour sa part tente d'expliquer pourquoi l'ex-président a refusé le pavillon présidentiel que lui a cédé le président Ouattara. Sur le même sujet, les journaux proches du pouvoir se sont plutôt penchés sur la "pagaille" qui a régné à l'aéroport à l'accueil de l'ex-président.

" Oh honte", moque Le Patriote qui pointe du doigt les gros ratés de cette cérémonie d'accueil. " Comment il a humilié Simone ; Il a forcé le dispositif de sécurité ; Ses partisans tentent de semer le désordre", dénonce le journal qui conclut que l'ancien président est rentré au pays le "couteau entre les dents".

"Laurent Gbagbo ignore Affi et Guikahué, hier", informe le Jour Plus. Selon qui Pascal Affi N'guessan et Simone Gbagbo ont brillé par leur absence au QG du Front populaire ivoirien lors du discours de Gbagbo à ses partisans. " L'ex-chef de l' Etat est rentré dans un désordre monstre", note également le journal.