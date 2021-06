Côte d'Ivoire : Affi N'guessan désigné homme de paix de l'année 2020

L'ex-Premier ministre ivoirien, Pascal Affi N'guessan, sera honoré le 24 juillet prochain pour ses nombreuses actions en faveur de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire.

Paix et réconciliation nationale: Affi N'guessan honoré à Yamoussoukro fin juillet prochain

Pour ses actions en faveur de la paix, de la réconciliation et du dialogue, Pascal Affi N'guessan sera honoré le 24 juillet prochain, à la basilique Notre dame de la paix de Yamoussoukro. Le président du Front populaire ivoirien (FPI), désigné homme de paix homme de paix pour l'année 2020 par la Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique (Fippda), recevra des mains des responsables de l'organisation, son prix.

La nouvelle lui a été portée le 16 juin dernier par une délégation de l'organisation conduite par son président du Conseil d'administration, Aimé Naricisse Boly. " Le président Affi est un grand homme de paix. C'est pourquoi la Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique (Fippda) a décidé de lui décerner le prix du meilleur homme de paix de l'année 2020 ", a confié M. Boly.

Il a ajouté qu'outre le prix du meilleur homme de paix qu'il recevra, le 24 juillet prochain à Yamoussoukro, le président du Front populaire ivoirien (FPI) sera également élevé au rang d'Ambassadeur pour la paix, à la Basilique Notre Dame de la Paix de Yamoussoukro. Cette distinction honorifique, a-t-il fait savoir, viendra récompenser plusieurs années d'efforts du président Affi N'Guessan qui a toujours œuvré pour la paix, la réconciliation et le dialogue en Côte d'Ivoire.

Pour rappel, Pascal Affi N'guessan dont le parti est secoué par une crise de leadership qui dure depuis sept ans, a été de tous les combats pour le respect de la légalité constitutionnelle. Arrêté et jeté en prison, il en est ressorti un peu plus d'un mois après à la suite du dialogue politique initié entre le gouvernement ivoirien et les partis politiques de l'opposition.