Euro 2021: Les Pays-Bas et la Belgique qualifiés pour les huitièmes

Euro 2021: La Belgique et les Pays-Bas ont obtenu jeudi soir leur qualification pour les huitièmes de finale de l’Euro de football. Les Belges et les Néerlandais ont validé leur billet dans l'émotion avec l'hommage au Danois Christian Eriksen.

Euro 2021: Bel hommage à Christian Eriksen

Quand le chronomètre du stade de Copenhague a indiqué le chiffre 10, comme celui du maillot du milieu offensif danois, victime d’un grave accident cardiaque samedi contre la Finlande, ses coéquipiers de la sélection scandinave, leurs adversaires belges, les arbitres et l’ensemble du public ont ovationné le joueur de l’Inter Milan. La scène restera l’un des moments poignants de cet Euro 2021.

Le moment fort d’une rencontre qui s’est soldée par une victoire des Diables Rouges (2-1). Un succès synonyme de qualification pour les hommes de Roberto Martinez.

Si Eriksen est toujours hospitalisé, il pensait déjà au football et au destin de son équipe après sa défaite inaugurale contre la Finlande (1-0) et en amont de la rencontre du jour. "Je vais bien", et "maintenant je vais supporter les gars (...) jouez pour le Danemark", avait-t-il écrit sur son compte Instagram, en légende d'une photo le montrant souriant et un pouce levé sur son lit d'hôpital.

Quant aux Pays-Bas, ils ont conclu ce jeudi d’Euro en dominant les Autrichiens (2-0), lors de la deuxième journée de la phase de groupes. Memphis Depay a ouvert le score sur penalty avant que Denzel Dumfries inscrive son deuxième but de la compétition. Les coéquipiers de Frenkie de Jong rejoignent les huitièmes, comme l'Italie et la Belgique, tout en s'assurant la première place du groupe C.

Après une journée intense jeudi, l’Euro enchaîne avec un vendredi qui s’annonce également très riche. Au programme : le finaliste croate du dernier Mondial qui se doit de se relancer, une confrontation ouverte entre Suédois et Slovaques et un duel britannique entre Anglais et Écossais.

Vainqueurs de leur premier match contre la Croatie, les Anglais veulent enchaîner contre les Ecossais ce vendredi soir.