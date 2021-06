Marie Carine Bladi (NICIN) lance un appel à Bédié, Ouattara et Gbagbo

Marie Carine Bladi, présidente du parti Nouvel ivoirien Côte d' Ivoire Nouvelle (NICIN), souhaite que le retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, participe à donner un coup d'accélérateur au processus de réconciliation en cours dans le pays.

Réconciliation nationale: Marie Carine Bladi et le NICIN annoncent des actions les jours prochains

L'arrivée triomphal, jeudi 17 juin 2021, de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, a fait réagir Marie Carine Bladi, présidente du parti dénommé Nouvel Ivoirien, Côte d'Ivoire nouvelle (NICIN). D'entrée, l'ex-reine de beauté s'est félicitée du déroulement relativement pacifique du retour au bercail du fondateur du Front populaire ivoirien (FPI). Elle a exprimé son souhait de voir ce retour participer activement au renforcement de la paix et de la cohésion entre les populations.

"Attaché depuis sa création aux idéaux de paix, de réconciliation et de cohésion sociale, le NICIN espère que ce retour, 10 ans après le transfèrement du président Gbagbo, va marquer un tournant dans le processus de réconciliation", s'est-elle exprimée. Mme Davison ajoute que les populations qui ont tant souffert des querelles politiques, méritent aujourd'hui une dynamique nouvelle. C'est pourquoi, elle exhorte les présidents Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, à "oeuvrer ensemble pour garantir aux générations futures, une Côte d'Ivoire apaisée et fraternelle".

Aux militants des partis politiques de tous bords, le NICIN lance un appel à tourner le dos à la violence sous toutes ses formes. Marie Carine Bladi et son parti proposent au gouvernement de prendre toutes les dispositions possibles pour permettre aux Ivoiriens encore en exil de regagner leurs foyers. Car "il est important que la nouvelle Côte d'Ivoire voulue par tous, soit bâtie avec le concours de tous ses enfants". Les concernants, le NICIN et sa présidente entendent mener très prochainement des rencontres d'échanges avec les populations afin d'apporter leur contribution à la reconstruction du tissu social entamé par les reccurentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire.