Guinée-Covid : les acteurs culturels perdent plus de 300 millions

Les entreprises culturelles et économiques de la Guinée subissent d'énormes préjudices économiques dus à la maladie de coronavirus. L'information a été livrée le vendredi 18 juin 2021 à Conakry au cours d'une conférence de presse.

La covid ébranle les entreprises de la Guinée

Vendredi 18 juin 2021, la Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée (FECEG) a rapporté que la crise sanitaire qui secoue le monde entier affecte lourdement ses membres. Selon Ibrahima C, le président de ladite fédération, les entreprises guinéennes enregistrent une perte de plus de 6 milliards de francs guinéens, soit plus de 300 millions de francs CFA, confirme le site guineeeco.

"Depuis le début de la crise, des dizaines des entreprises se trouvent directement impactées par l’annulation des spectacles et ont perdu des sommes considérables qui s’évaluent à plus de 6 milliards de francs guinéen, a-t-il déclaré. Cela sans compter les pertes indirectes liées à l’absence de scènes des artistes, à la perte de revenus des employés du secteur du spectacle vivant et de la musique".

La Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée a lancé un appel à l'Etat afin qu'il puisse lever les restrictions qui pèsent sur le secteur du spectacle vivant et de la musique. "L’enjeu crucial est de parvenir à minimiser l’impact et l’ampleur de ces pertes dans la durée pour préserver la capacité d’investissement et relancer un secteur déjà laissé pour compte afin de faire rayonner notre culture qui nous est si chère", ont-ils dit.

"Nous sommes en prison qu’ils nous libèrent. Et puis, il y a deux poids deux mesures. L’Etat tient ses activités et nous, non ! C’est ça le débat, il faut que ça s’arrête", a martelé un opérateur culturel.

Il faut noter que depuis le déclenchement de la maladie à coronavirus en Guinée, l'on dénombre à ce jour 23 431 cas, avec 21 448 cas de guérisons. Le pays enregistre 167 décès.