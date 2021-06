Gbagbo à Abidjan, Charles Blé Goudé appelle à la réconciliation

Charles Blé Goudé, qui séjourne à La Haye, se réjouit du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Le mentor du président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a foulé le sol ivoirien le jeudi 17 juin 2021.

Charles Blé Goudé se félicite du retour de Gbagbo

Définitivement acquitté par la CPI (Cour pénale internationale) en mars 2021, Laurent Gbagbo a retrouvé les siens le jeudi 17 juin. Le fondateur du FPI (Front populaire ivoirien) a passé dix années de détention et de procès à La Haye. Dans un communiqué, Charles Blé Goudé a salué l'arrivée de son mentor en Côte d'Ivoire. Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) fait remarquer que "le peuple de Côte d'Ivoire, dans toute sa diversité, lui a réservé un accueil digne et très chaleureux à la dimension des nombreux sacrifices qu'il a consentis pour la nation".

Au nom de Charles Blé Goudé, Saraka Patrice, le secrétaire général du COJEP, n'a pas manqué de témoigner "son infinie gratitude et sa profonde reconnaissance à l'endroit des populations ivoiriennes pour cet accueil mémorable et historique". Poursuivant, l'ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) a souhaité la bienvenue à Laurent et s'est dit heureux de le savoir parmi les siens.

Par ailleurs, Charles Blé Goudé "invite chacun et chacune à demeurer ferme sur la voie de la paix et la réconciliation, fondements indispensables à la renaissance de notre pays". Le COJEP a aussi exprimé ses vives félicitations à ses militants et tous ses partenaires, en particulier les mouvements de soutien au Ministre Charles Blé Goudé et les autres organisations membres de la coalition citoyenne LA VOIX DU PEUPLE, pour leur mobilisation exemplaire le 17 juin 2021. Il ne faut pas oublier qu'avant l'arrivée de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé avait lancé l'opération "Akwaba Woody".