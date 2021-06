Euro - Danemark-Belgique: Ce bel hommage à Christian Eriksen

Les supporters danois ont applaudi Christian Eriksen, à la 10e minute du match de l'Euro 2020 contre la Belgique, le 17 juin 2021 à Copenhague.

Euro 2021: Stand ovation des Belges et danois à Christian Eriksen

Les Belges et les Néerlandais ont validé leur billet dans l'émotion avec l'hommage au Danois Christian Eriksen. Se joignant aux 25.000 spectateurs du stade Parken, les joueurs et les arbitres ont interrompu la rencontre à la 10e minute de jeu pour participer à cette ovation debout en hommage au N.10 danois.

Juste avant la rencontre, une immense bâche en forme de maillot du Danemark déployée sur la pelouse portait, fait inhabituel depuis le début de cet Euro, le nom et le numéro d’Eriksen. Et les Belges, dont certains joueurs ont côtoyé le milieu offensif en club, ont remis aux Danois un maillot belge floqué « 10 - Eriksen » avant le coup d’envoi.

Quand le chronomètre du stade de Copenhague a indiqué le chiffre 10, comme celui du maillot du milieu offensif danois victime d’un grave accident cardiaque samedi contre la Finlande, ses coéquipiers de la sélection scandinave, leurs adversaires belges, les arbitres et l’ensemble du public ont ovationné le joueur de l’Inter Milan. La scène restera l’un des moments poignants de cet Euro 2021.

Le moment fort d’une rencontre qui s’est soldée par une victoire des Diables Rouges (2-1). Un succès synonyme de qualification pour les hommes de Roberto Martinez.

Si Eriksen est toujours hospitalisé, il pensait déjà au football et au destin de son équipe après sa défaite inaugurale contre la Finlande (1-0) et en amont de la rencontre du jour. "Je vais bien", et "maintenant je vais supporter les gars (...) jouez pour le Danemark", avait-t-il écrit sur son compte Instagram, en légende d'une photo le montrant souriant et un pouce levé sur son lit d'hôpital.

Quant aux Pays-Bas, ils ont conclu ce jeudi d’Euro en dominant les Autrichiens (2-0) lors de la deuxième journée de la phase de groupes. Face à une équipe d’Autriche pas inspirée et inexistante offensivement, les joueurs de Frank De Boer se sont de nouveau imposés à la Johan Cruijff Arena, et se sont qualifiés en 8e de finale.

Memphis Depay a ouvert le score sur penalty avant que Denzel Dumfries inscrive son deuxième but de la compétition.

Les Oranje prennent seul la tête du groupe C, qu'ils ne lâcheront pas quel que soit leur résultat lors de la troisième journée, tandis que l’Autriche jouera sa qualification au prochain tour lundi face à l’Ukraine.