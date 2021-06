59e sommet de la CEDEAO : Alassane Ouattara s'envole pour le Ghana

Alassane Ouattara a quitté la Côte d'Ivoire le samedi 19 juin 2021 en direction du Ghana. Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l'Etat ivoirien répond à l'invitation de son homologue ghanéen Nana Addo Dankwa Akuffo-Addo en vue prendre part au 59e sommet de la CEDEAO (Communauté éconmique des Etats de l'Afrique de l'Ouest).

Alassane Ouattara participe au 59e sommet de la CEDEAO

L'information est livrée à travers un communiqué de la présidence de la République. Alassane Ouattara s'est envolé pour le Ghana le samedi 19 juin 2021 "à l’invitation de Son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)". Le président ivoirien participera au 59e sommet ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO.

Au cours de ce sommet ordinaire, les chefs d'Etat et de gouvernement examineront la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région. Ils analyseront également les rapports sur la situation au Mali, l’état de la Communauté ainsi que la réforme institutionnelle et le programme de la monnaie unique de la CEDEAO. Il faut noter qu'en marge du sommet, le président Alassane Ouattara aura des entretiens avec plusieurs de ses homologues.

Dimanche 30 mai 2021, Alassane Ouattara avait pris part à un sommet extraordinaire de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest situation sociopolitique au Mali. La rencontre s'était tenue à Accra, la capitale du Ghana. Pour l'occasion, le chef d'Etat ivoirien était accompagné de la ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Mme Kandia Camara, du ministre, directeur de cabinet, M. Fidèle Sarassoro, du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de l’Intégration africaine, M. Alcide Djédjé ainsi que des membres du cabinet présidentiel.