Après Abidjan fin juin, Josey met Paris à ses pieds en octobre prochain

A quelques jours de son concert au Palais de la Culture de Treichville, la chanteuse ivoirienne Josey a annoncé une très bonne nouvelle à ses fans.

Ce que prépare Josey après son concert du 26 juin

Josey est actuellement l’une des plus belles voix féminines de la musique en Côte d’Ivoire. Révélée au grand public en 2012 grâce à Castel Live Opéra, un concours africain destiné à détecter de jeunes talents vocaux, et diffusé sur des télévisions dans 10 pays en Afrique, Josey a enchaîné des titres à succès tels que « On fait rien avec ça », « Diplôme », « Koba » (réalisé en featuring avec Dj Arafat), qui ont conquis le cœur de nombreux mélomanes en Côte d’Ivoire et à travers le monde.

Un succès qui la positionne aujourd’hui parmi les meilleurs artistes du continent africain au point où même ses devancières dans la musique, ne manquent pas d'admiration pour elle. Il y a quelques jours, la chanteuse Betika a salué l'ouverture d'esprit de sa jeune collègue.

''A l'instar de sa belle voix (ce qui selon moi est à la base du succès de Josey) c'est qu'elle est en avance sur son temps. Elle est plus grande que son âge. Si nous avions eu la même manière de penser la musique quand nous avions son âge, je pense que nous ne serions pas au niveau oû nous sommes aujourd'hui. C'est une fille qui sait ce qu'elle veut. Dans ce sens, on peut dire que ses parents l'ont bien orientée. Josey est une femme de feu'', a confié Betika à Media Prime.

Le samedi 26 juin, la chanteuse donnera son tout premier concert live au Palais de la Culture de Treichville. Ça ne sera d'ailleurs pas son dernier concert de l'année, puisque qu'elle aura un autre concert le 22 octobre prochain à Paris. Josey a donné l'information dans un message sur sa page Facebook.

'''Paris , je ne t’oublie pas. Les tickets seront en vente très prochainement. Tenez-vous prêts. Dès le 29 Juin, vos billets seront disponibles'', a posté la belle Josey.