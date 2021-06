Titrologie: Le FPI veut "griller" Simone, Gbagbo demande pardon

La revue de presse ou la titrologie de ce lundi 21 juin 2021 est largement dominée par le retour à Abidjan de l'ancien chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo.

Le retour à Abidjan de Laurent Gbagbo au cœur de la titrologie de ce lundi

''Accueil de l'ex-président ivoirien, voici ce à quoi Gbagbo a échappé le 17 juin'', lit-on à la Une de Le Quotidien d'Abidjan. Dernière Heure Monde indique à sa page d'accueil: ''Retour de Laurent Gbagbo au pays natal, comment le Fpi a piégé le Gouvernement''.

L'Héritage mentionne à sa page d'ouverture: ''Retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le chef Canton de Mama fait de grandes révélations''. Soir Info affiche à sa première page que ''Quelques jours après son retour dans son pays, Gbagbo lance un important appel au pouvoir et s'inquiète''.

Les relations tendues entre Laurent Gbagbo et son épouse Simone sont également évoquées dans la titrologie de ce lundi. ''Rentré au pays, pourquoi Gbagbo ne veut plus voir sa première femme'', s'interroge Le Jour Plus quand Le Matin barre à sa Une: ''Retour mouvementé de Gbagbo jeudi dernier, Hanny Tchelley dénonce le complot des Gor contre Simone".

Le Patriote, pour sa part, pointe à sa Une: ''Après Mamadou Koulibaly, Affi N'Guessan, le Fpi veut griller Simone''. Le Nouveau Réveil barre à sa Une que ''4 jours après le retour de l'ex-chef de l'État, Gbagbo- Simone, une crise au-delà du couple?''.

La présence de Laurent Gbagbo, dimanche, à la Cathédrale Saint Paul du Plateau, a également été abordée par les journaux ivoiriens. Le Temps barre à sa page d'ouverture: ''Après son retour triomphal, Gbagbo créé l'émeute à la Cathédrale St Paul, hier''.

L'Inter pointe à sa Une: ''De retour en Côte d'Ivoire, Gbagbo devient catholique''. Même son de cloche pour Notre Voie qui titre que ''3 jours après son retour au pays, Gbagbo redevient chrétien catholique''. Pour sa part, Le Mandat mentionne à sa Une: ''De retour au pays, Gbagbo tourne le dos à Malachie et aux faux prophètes''.